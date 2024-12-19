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HTŞ Lideri: "Türkiye’ye güveniyoruz"

Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara, Suriyeliler'i en çok kucaklayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi: "Bunu unutmayacağız. Stratejik ilişkilerimiz olacak" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
HTŞ Lideri: Türkiye’ye güveniyoruz

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    Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara, Suriyeliler'i en çok kucaklayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi: "Bunu unutmayacağız. Stratejik ilişkilerimiz olacak. Yeni Suriye'nin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var. Karşılıklı ticari ilişkiler de olacak. Türkiye'ye güveniyoruz. Bu zafer sadece Suriye halkının değil, Türk halkının da zaferidir".

    NOTLAR:

    PENTAGON:Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz. İletişim hatlarını açık tutacağız.
    TÜRKİYE: Suriye'de istikrar, terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamaz. Suistimale izin verilmemeli.
    BM: Suriye'nin toprak bütünlüğüne tüm devletler saygı göstermeli.

    HASEKE VE RAKKA'YA OPERASYON

    HTŞ lideri Colani, YPG'nin işgali altında olan Haseke ve Rakka için 2 seçeneğin bulunduğunu belirtti. Colani, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var. Ya çekilecekler ya da operasyon yapacağız" dedi.

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