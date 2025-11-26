PODCAST CANLI YAYIN

Hong Kong'da büyük yangın! Alevler 8 apartmanlı siteyi sardı: Çok sayıda kişi mahsur

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde 8 apartmanlı bir sitede yangın çıktı. Dış cepheye kurulu bambu iskeleler nedeniyle hızla yayılan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Çok sayıda kişi ise yangında mahsur kaldı.

Hong Kong'da büyük yangın! Alevler 8 apartmanlı siteyi sardı: Çok sayıda kişi mahsur

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede büyük bir yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hong Kong'ta gökdelen alevlere teslim oldu!

8 APARTMANLI SİTEDE YANGIN

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı.

Hong Kong, Reuters

Yangın, 1900'dan fazla dairenin olduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Hong Kong, Reuters

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yetkililer yangında, 1'i itfaiyeci 4 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangından dolayı çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Hong Kong, Reuters

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, bu yangının şiddeti 1'inciden 4'üncü seviyeye yükseltildi.

