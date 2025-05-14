Hollywood’dan Gazze’deki zulme tepki: Katliama sessiz kalmaktan utanıyoruz

Katil devlet İsrail, Gazze'de 140 okul ve üniversite, 172 camiyi yerle bir etti. Yetmedi, ambulansları kiliseleri de vurdu. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarında 60 bine yakın konut tamamen yıkıldı, 300 bine yakını ise hasar gördü.

Durmadı, bu kez Gazze'deki mezarları da bombaladılar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü, gıda ile ilaçların ise sınırın hemen ötesinde beklediğini artık buranın korkunç bir durumda olduğunu söyledi. Ambargolar nedeniyle, hayatta kalmanın da mucize olduğu Gazze'deki çığlığı duyurmak için birçok Hollywood yıldızı bir araya geldi.

Cannes Film Festivali'nde aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış 350'den fazla yönetmen, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak, "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

350 isim, mektubu sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Mektup film festivaline damga vururken, İsrail medyası bu durumdan bir hayli rahatsız oldu.