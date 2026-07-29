Hollywood'da taciz skandalı! Jared Leto'ya pedofili suçlaması

Jared Leto. Fotoğraflar: Takvim

HOLLYWOOD'DAKİ TACİZ BELGESELDE ORTAYA ÇIKTI

BBC'nin yeni belgeselinde konuşan dört kadın, genç yaşlarda Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto'nun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını öne sürdü.

BBC'nin haberine göre, BBC Leto hakkındaki cinsel taciz ve saldırı iddialarına ilişkin "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret (Jared Leto: Hollywood'un Karanlık Sırrı)" başlıklı bir belgesel hazırladı.

HENÜZ REŞİT BİLE DEĞİLKEN TACİZ EDİLDİLER

Belgeselde konuşan kadınlar, genç yaşlarda Leto'nun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını iddia etti.

Kadınlardan birisi 17 yaşında iken bir otel odasının banyosunda Leto'nun cinsel saldırısına uğradığını anlattı.

Başka bir kadın ise 19 yaşındayken Leto'nun kendisini cinsel saldırıyla tehdit ettiğini ve beklenmedik bir şekilde otel odasında onunla yalnız bırakıldığını belirtti.

Üçüncü bir kadın ise 17 yaşında henüz reşit değilken Kaliforniya'da Leto ile ilişki yaşadığını ve bunun da yasal olarak tecavüz sayılacağını söyledi.

Başka bir kadın da Leto tarafından manipüle edildiğini ve 16 yaşındayken Leto'nun konumunu kötüye kullanarak kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını ve cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini anlattı.