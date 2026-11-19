ABD'de Cumhuriyetçilerin 3 Kasım'daki ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybetmesinin ardından Elon Musk, partinin adaylarına verdiği rekor desteği değerlendirdi. New York Times'ın düzenlediği DealBook Zirvesi'ne video konferansla katılan Tesla ve SpaceX CEO'su, 446 milyon dolarlık (yaklaşık 22,5 milyar TL) harcamasının karşılığını pek göremediğini söyledi.

SEÇİM GECESİ "UZAY LAZERLERİ" ESPRİSİ YAPMIŞTI

Musk, desteklediği Cumhuriyetçilerin geride kaldığı seçim gecesinde X hesabından "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu sefer işe yaramadı" diye yazmıştı. Başkan Donald Trump'ın partisine sağladığı destekle ara seçimlerin en büyük bireysel bağışçısı olan Musk, zirvede bu kadar para harcayıp beklediği sonucu alamayınca kendisini "oldukça aptal" hissettiğini belirtti. Yine de mali desteği olmasaydı Cumhuriyetçi adayların daha kötü sonuçlar alabileceğini söyledi.

MİTİNGDE "KARANLIK GOTİK MAGA", ZİRVEDE "BEN MAGA'CI DEĞİLİM"

Daha önce Trump'ın bir mitinginde "Sadece MAGA'cı değilim, karanlık gotik MAGA'cıyım" diyen Musk, DealBook Zirvesi'nde "Ben MAGA'cı değilim" ifadesini kullandı.

Trump'la özdeşleşen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" hareketinin ne anlama geldiğinden tam emin olmadığını belirten Musk, "Eğer bu, Cumhuriyetçi Partinin bir dizi politikasına körü körüne bağlılık anlamına geliyorsa, bende kesinlikle bu yok" dedi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında kamu harcamalarını kısmak amacıyla kurulan Hükümet Verimliliği Dairesine (DOGE) liderlik eden Musk, Trump'a danışmanlık yapmayı sürdürüyor. Pentagon, ekim ayında Musk'ı savaşın geleceğine ilişkin Project Meridian adlı çalışmanın eş liderliğine atamıştı.

TEKSAS'TA PAXTON'A EN AZ 45 MİLYON DOLAR HARCADI

Tesla ve SpaceX'in başlıca operasyon merkezlerinin bulunduğu Teksas'ta Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçi Ken Paxton, ABD Senatosu yarışını Demokrat James Talarico'ya kaybetti. BBC'nin analizine göre Musk, Paxton'ı desteklemek için en az 45 milyon dolar (yaklaşık 2,3 milyar TL) harcadı.

Teksas'taki valilik yarışını da Demokratlar kazandı. Gina Hinojosa, üç dönemdir valilik yapan Cumhuriyetçi Greg Abbott'ı mağlup ederek partisinin 36 yıl sonra valilik koltuğuna dönmesini sağladı.

Hinojosa'nın "oldukça ılımlı" bir yönetim sergileyeceğine inandığını belirten Musk, "Aşırı solcu bir vali olduğunu düşünmüyorum ve onun hakkında duyduğum her şeye dayanarak, Gina vali iken Teksas'ta işlerin yolunda gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

GEORGIA'DA VERİ MERKEZLERİNE SINIR, SPACEX'E SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Trump yönetiminin hayat pahalılığına ilişkin politikalarına yönelik tepkilerin gölgesinde yapılan seçimlerde Demokratlar, hem rekabetin başa baş olduğu eyaletlerde hem de onlarca yıldır Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan bölgelerde sandalye kazandı. Kongrenin iki kanadında çoğunluğu alan Demokratlar, tartışmalı veri merkezlerinin inşası başta olmak üzere teknoloji şirketlerini daha sıkı denetleme sözü verdi.

SpaceX'in veri merkezi faaliyetlerinin bulunduğu Georgia'da valiliği kazanan Demokrat aday, bu tesislerin yayılmasını ve şirketlere tanınan vergi indirimlerini sınırlayacağını açıkladı. Demokrat milletvekilleri de Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana yaklaşık 10 milyar dolar (yaklaşık 504,7 milyar TL) değerinde yeni kamu ihalesi kazanan SpaceX hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

DEMOKRATLAR JEFFRIES'İ ADAY GÖSTERDİ, OYLAMA 3 OCAK'TA

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanan Demokratlar, Meclis Başkanlığına Hakeem Jeffries'i aday gösterdi. Parti içindeki gizli oylamada 262 oyun 251'ini alan Jeffries, 3 Ocak'taki seçimi kazanırsa ABD tarihinin ilk siyah Temsilciler Meclisi Başkanı olacak.

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