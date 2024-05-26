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Hasta etmeyin adamı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Hasta etmeyin adamı

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İngiliz basını, Putin'in fotoğraflarını inceledi. Hasta olduğunu ima etti. "Zayıf, çelimsiz ve keyifsiz" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret etti.

Objektiflere yansıyan kareler, İngiltere'nin dikkatini çekti. İngiliz medyası, Putin'in çeşitli ziyaret sırasındaki fotoğraflarından yola çıkarak, hasta olduğu iddiasını dillendirdi. Haberde, "Vladimir Putin zayıf ve çelimsiz görünüyor" denildi.

ATEŞKES İSTİYO'RUS'
Rus kaynaklar, Putin'in Ukrayna'da ateşkes istediğini bildirdi. Ancak buna AB'nin izin vermediğini kaydetti.

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