Harry ve Meghan’ın dönüşüne Trump’tan olay sözler: Hayranları değildim

Harry ve Meghan'ın İngiltere'de ne kadar kalacağı ve nerede yaşayacağı henüz açıklanmadı. İngiliz basınında ise çiftin ülkede uzun süreli olarak kalabileceği ileri sürüldü.

Kraliçe II. Elizabeth döneminde reddedilen, çiftin bazı kraliyet görevlerini sürdürürken bağımsız bir hayat yaşamasını öngören "yarısı içeride, yarısı dışarıda" modelinin de yeniden gündeme gelmeyeceği ifade edildi.

Kral Charles'ın Harry ve Meghan ile daha fazla zaman geçirmek istediği belirtilirken çiftin resmi kraliyet görevlerine dönmesinin beklenmediği kaydedildi.

GÜVENLİK MASRAFLARI TARTIŞILIYOR

Harry ve Meghan'ın dönüşüyle birlikte güvenlik giderlerinin nasıl karşılanacağı da tartışma konusu oldu. Çiftin İngiltere'deki güvenlik masraflarının tamamının vergi mükellefleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın İngiliz kraliyet ailesine ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığı biliniyor. İskoçya doğumlu annesi Mary Anne Trump ile Kraliçe II. Elizabeth'in 1953'teki taç giyme törenini televizyondan izleyen Trump, daha önce Kraliçe'yi "harika bir kadın" olarak nitelendirmişti.

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