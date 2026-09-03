Harry ve Meghan’ın dönüşüne Trump’tan olay sözler: Hayranları değildim
ABD Başkanı Donald Trump, Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın İngiltere’ye dönmesini değerlendirdi. Kraliyet ailesine “büyük saygısızlık” yapıldığını savunan Trump, “Onların yerinde olsaydım geri almazdım” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, seyahat sektörü yöneticileriyle düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönmesine ilişkin konuşan Trump, bu gelişmeden memnun olduğunu ancak çifte yönelik düşüncelerinin değişmediğini söyledi.
"HAYRANLARI DEĞİLDİM"
Harry ve Meghan'a daha önce de eleştiriler yönelten Trump, "Hayranları değildim. Ancak İngiltere'ye dönmelerinden mutluyum" ifadelerini kullandı.
Kraliçe II. Elizabeth ve Kral Charles ile iyi ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Trump, şunları söyledi:
"Kraliçe ile çok iyi bir ilişkim vardı. Onu yakından tanıma fırsatı buldum. Kral Charles ile de ilişkilerim çok iyiydi. Onu hem Prens Charles hem de Kral Charles olarak uzun yıllardır tanıyorum."
TRUMP'TAN "SAYGISIZLIK" SUÇLAMASI
Kral Charles'ı "çok iyi bir insan" olarak nitelendiren Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesine karşı tutumunu ise sert sözlerle eleştirdi.
Çiftin kraliyet ailesine "büyük saygısızlık gösterdiğini" öne süren Trump, "Bunu beğenmedim. Kraliyet ailesinin yerinde olsaydım onları geri almazdım" dedi.
6 YIL SONRA İNGİLTERE'YE DÖNDÜLER
Prens Harry ile Meghan Markle, ABD'ye taşınmalarından yaklaşık 6 yıl sonra İngiltere'ye döndü. Çift, 2020 yılında resmi kraliyet görevlerinden ayrılarak Kaliforniya'ya yerleşmişti.
Harry ve Meghan'ın İngiltere'de ne kadar kalacağı ve nerede yaşayacağı henüz açıklanmadı. İngiliz basınında ise çiftin ülkede uzun süreli olarak kalabileceği ileri sürüldü.
KRAL CHARLES'IN AİLESİYLE VAKİT GEÇİRMESİ BEKLENİYOR
Kral Charles'ın Harry ve Meghan ile daha fazla zaman geçirmek istediği belirtilirken çiftin resmi kraliyet görevlerine dönmesinin beklenmediği kaydedildi.
Kraliçe II. Elizabeth döneminde reddedilen, çiftin bazı kraliyet görevlerini sürdürürken bağımsız bir hayat yaşamasını öngören "yarısı içeride, yarısı dışarıda" modelinin de yeniden gündeme gelmeyeceği ifade edildi.
GÜVENLİK MASRAFLARI TARTIŞILIYOR
Harry ve Meghan'ın dönüşüyle birlikte güvenlik giderlerinin nasıl karşılanacağı da tartışma konusu oldu. Çiftin İngiltere'deki güvenlik masraflarının tamamının vergi mükellefleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Trump'ın İngiliz kraliyet ailesine ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığı biliniyor. İskoçya doğumlu annesi Mary Anne Trump ile Kraliçe II. Elizabeth'in 1953'teki taç giyme törenini televizyondan izleyen Trump, daha önce Kraliçe'yi "harika bir kadın" olarak nitelendirmişti.