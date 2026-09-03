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ABD'li aktör George Clooney isim vermeden Donald Trump'a yüklendi!

ABD'li ünlü aktör ve yönetmen George Clooney, Venedik Film Festivali'nde yaptığı açıklamalarla ABD Başkanı Donald Trump'a isim vermeden sert sözlerle yüklendi. ABD'nin “beceriksiz insanlar” tarafından yönetildiğini söyleyen Clooney, kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ülke için “değerlendirme anı” olacağını belirtti.

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ABD'li aktör George Clooney isim vermeden Donald Trump'a yüklendi!

ABD'li aktör, yönetmen ve yapımcı George Clooney, ülkesinin "beceriksizler" tarafından yönetildiğini söyledi.

ABD'li aktör George Clooney, ABD yönetimini eleştirdi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)ABD'li aktör George Clooney, ABD yönetimini eleştirdi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

TRUMP'A YÜKLENDİ

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan" ödülünü alacak Clooney, tören öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'a yüklenen Clooney, "Beceriksiz insanlar tarafından yönetilen bir ülkede yaşamak kolay değil." dedi.

ABD'li aktör George Clooney isim vermeden Donald Trump'a yüklendi!-3

Clooney, tarihin talihsiz bir anında olduklarına inandığını belirterek, ABD'de başka zor zamanlardan geçtiklerini ve bunun da onlardan biri olduğunu söyledi.

Clooney, ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlere işaret ederek, "Bu, kesinlikle bir değerlendirme anı olacak ve her şey yolunda giderse, daha normal bir duruma döneceğiz." diye konuştu.

83. Venedik Film Festivali, bu akşam Clooney'nin "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan" ödülü alacağı tören ve ana yarışma kategorisinde de yer alan İngiliz yönetmen Danny Boyle'un "INK" isimli filminin gösterimiyle başlayacak.

Festival, 12 Eylül'deki ödül töreniyle son bulacak.

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