Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını “veda” notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti

Kassam Tugayları, hayatta olan ve ölen tüm esirlerin yüzlerini gösteren bir derleme fotoğraf yayımladı. Her bir esirin fotoğrafının altına, 1986'da Lübnan'da kaybolan İsrail Hava Kuvvetleri pilotuna atıfta bulunarak "Ron Arad" başlığını koydu.

Ron Arad, Takvim Fotoğraf Arşivi

Arad'ın F-4 Phantom uçağı, Güney Lübnan'a düzenlenen bir saldırı sırasında erken bir bomba patlaması yaşadı. Emel Hareketi tarafından ele geçirildi ve daha sonra Hizbullah'a teslim edildi. Arad'ın öldüğüne inanılıyor ancak akıbeti hakkında kesin bir kanıt yok.