Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını “veda” notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze’deki 47 İsrailli askerin fotoğrafını “Bu bir veda görüntüsüdür” notuyla paylaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasını reddetmekle ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’i ise Netanyahu’nun baskılarına boyun eğerek Gazze’ye kara saldırısı emrini vermekle suçlayan Kassam Tugayları’nın yayımladığı fotoğrafta her bir esirin altında 1988’den beri kayıp olan İsrailli pilotun isminin yer alması dikkat çekti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail Gazze'ye karadan ve havadan saldırırken Gazze'de tutulan 47 İsrailli esirin "veda fotoğrafı" olarak adlandırdığı görüntüleri yayımladı.

KOYDUKLARI İSİM 1988'DEN BERİ KAYIP

Kassam Tugayları, hayatta olan ve ölen tüm esirlerin yüzlerini gösteren bir derleme fotoğraf yayımladı. Her bir esirin fotoğrafının altına, 1986'da Lübnan'da kaybolan İsrail Hava Kuvvetleri pilotuna atıfta bulunarak "Ron Arad" başlığını koydu.

Arad'ın F-4 Phantom uçağı, Güney Lübnan'a düzenlenen bir saldırı sırasında erken bir bomba patlaması yaşadı. Emel Hareketi tarafından ele geçirildi ve daha sonra Hizbullah'a teslim edildi. Arad'ın öldüğüne inanılıyor ancak akıbeti hakkında kesin bir kanıt yok.

"BU BİR VEDA GÖRÜNTÜSÜDÜR"

Hamas'ın paylaştığı fotoğrafın üzerinde yazan "Netanyahu'nun anlaşmayı reddetmesi ve Zamir'in boyun eğmesi nedeniyle Gazze'deki askeri operasyon başlarken bu bir veda görüntüsüdür" ifadesi dikkat çekti.

"SORUMLUSU NETANYAHU VE ZAMİR"

Hamas açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını reddetmekle, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i ise Netanyahu'nun baskılarına boyun eğerek Gazze'ye kara saldırısı emrini vermekle suçladı.

