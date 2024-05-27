Hamas esir aldı

İsrail'in Gazze saldırısı sürerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yeni bir açıklama geldi. Gazze Şeridi'nde bir operasyon düzenlediklerini ve İsrail askerlerini pusuya düşürerek yeni esirler aldıklarını bildirdi. El-Kassam'ın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Cumartesi akşamı öncesinde Kassam savaşçıları, İsrail askerlerini Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir tünele çekerek komplike bir operasyon gerçekleştirdi" dedi. Ubeyde, İsrail askerlerinden bir grubu Cibaliya'daki tünellerin birinde pusuya düşürdüklerini sıfır mesafeden çatışma yaşandığını, gelen takviye güçlere de patlayıcılarla saldırılar düzenlendiğini kaydetti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniey Hagari ise yaptığı açıklamada, askerlerin esir alındığına ilişkin açıklamanın doğru olmadığını iddia etti.

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