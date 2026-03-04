ABD gazetesi The New York Times, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'da yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için şartları görüşme teklifinde bulunarak dolaylı yoldan CIA ile iletişime geçtiğini iddia etti.
İRAN'DA YÖNETİM KAOSU
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, ABD'li yetkililerin, en azından kısa vadede, Trump yönetiminin veya İran'ın gerçekten bir çıkış yoluna hazır olduğuna şüpheyle baktığını söyledi.
CIA İLE GİZLİ GÖRÜŞME
New York Times Orta Doğulu ve Batılı ülkelerin yetkililere dayandırdığı haberde İranlı yetkililerin CIA ile yaptığı görüşmenin soru işaretlerine yol açtığına dikkat çekti.
New York Times'ın bildirdiğine göre, İran istihbarat bakanlığındaki bazı kişiler, çatışmanın başlamasından sadece bir gün sonra, ABD ile savaşı sona erdirmek için şartları görüşmek üzere dolaylı olarak CIA'ye bir teklifte bulundu. Üçüncü bir ülkenin istihbarat servisi aracılığıyla iletilen bu teklif, 28 Şubat'ta başlayan ve ABD-İsrail'in koordineli saldırılarında Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin öldürülmesinin ardından Tahran hükümeti içindeki kaos ortamında geldi.
CIA ile görüşme savaşın beşinci gününe girilirken İran'daki karar alma mekanizmasının ne kadar parçalanmış olduğunu ve farklı grupların Tahran'ın müzakereye istekli olup olmadığı konusunda çelişkili sinyaller gönderdiğini ortaya çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından Tahran'dan kendisi ile temas kurulmaya çalıştığını fakat "Artık çok geç" dediğini söylemişti.
İRAN'A İSRAİL-ABD SALDIRISI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.