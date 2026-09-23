Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararına rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlanan Binyamin Netanyahu , İsrail basınında da yerden yere vuruldu.

Netanyahu. Fotoğraflar: Reuters, AA

İSRAİL BASINI DA ALAYA ALDI

İsrail'de Netanyahu yönetimine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünde yapacağı konuşmanın Tel Aviv yönetiminin son yıllarda sürüklendiği derin diplomatik ve stratejik çöküşü örtbas etmeye yetmeyeceğini yazdı.

Haaretz gazetesinde yayımlanan analize göre, yarın BM 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Netanyahu, ülkesinin parya bir devlet, kendisinin ise bir savaş suçlusu olarak görüldüğü ve iç siyasette hedef aldığı medyadan bile daha düşmanca karşılandığı bir platforma çıkacak.

Analizde, Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki adımları, işgalin yasa dışı olduğuna hükmetmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bünyesindeki tartışmalar nedeniyle Netanyahu'nun BM'yi suçlamaktan geri durmadığı, ancak geçmişte kürsüde haritalar ve çizimlerle şov yaptığı günlerin geride kaldığı ifade edildi.