Güney Kore'yi sarsan gizli belge krizi: Adalet Bakanlığı ve savcılığa polis baskını
Güney Kore polisi, bağımsız milletvekili Han Dong-hoon'un resmi sırları ifşa ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı ile Yüksek Savcılık ve Seul Batı Bölge Savcılığı ofislerine baskın düzenledi. İktidardaki Demokrat Partinin eylül ayındaki suç duyurusu üzerine harekete geçen Seul Metropolitan Polis Ajansı, soruşturma kayıtlarının Han'a sızdırıldığı şüphesini araştırıyor.
Giriş Tarihi:
Güney Kore emniyet güçleri, bağımsız milletvekili Han Dong-hoon'a bir soruşturma dosyasının sızdırıldığı şüphesiyle Adalet Bakanlığı ve savcılık birimlerinde arama yaptı.
ADALET BAKANLIĞINA POLİS BASKINI
Yonhap'ın haberine göre, Seul Metropolitan Polis Ajansı, Adalet Bakanlığı, Yüksek Savcılık ve Seul Batı Bölge Savcılığına baskın yaptı.
Baskın, eylül ayında iktidardaki Demokrat Partinin Han hakkında "resmi sırları ifşa etmek" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından geldi.
Han, o dönem Adalet Bakanı adayı Kim Seung-won'a yönelik soruşturma kayıtlarını ortaya dökmüş, bu da Han'ın bu kayıtları nasıl elde ettiğine dair soru işaretleri doğurmuştu.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya