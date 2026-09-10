Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir oğlunun olup olmadığını araştırıyor. NIS, Kim Jong-un'un oğlu olma ihtimalini belirlemeye çalıştığını, ancak Kim'in genç yaştaki kızı Kim Ju-ae'nin "babasının muhtemel halefi" olduğu yönündeki görüşünü halen koruduğunu bildirdi. NIS yaptığı açıklamada, Kim'in 2013 doğumlu kızı Kim Ju-ae'nin, babasından sonra Kuzey Kore liderliğini devralmaya en yakın isim olduğu yönündeki önceki değerlendirmesini yineledi.

Kim Jong-un ve Kim Ju-ae. Fotoğraflar: Reuters, EPA KİM'İN AĞABEYİ VAR MI? Açıklamada, Kim Jong-un'un bir oğlu olup olmadığını belirlemeye çalıştığını kaydeden kuruluş, Kim'in kızının bir ağabeyi olup olmadığının doğrulanmaya çalışıldığını ancak "mevcut koşullar altında böyle bir kişi olsa bile onun babasının halefi olamayacağını" savundu. CİNSİYETİ DOĞRULANMAMIŞ BİR ÇOCUĞU DAHA VAR NIS, açıklamasında Kim Jong-un'un "cinsiyeti henüz doğrulanmamış daha küçük bir çocuğunun daha bulunduğunu" ileri sürdü. Güney Kore ulusal basınında, 42 yaşındaki Kim Jong-un'un, mutlak otoritesini zayıflatabilecek bir hamle olan halefini belirlemek için henüz çok genç olduğu görüşü de aktarılıyor.