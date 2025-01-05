Google’dan dijital medya kararı | 100 milyon dolar ödeme yapacak

Kanada'da yasalaşan 'Çevrimiçi Haberler Yasası' Google ve Meta gibi şirketlerin haberleri kendi platformlarında kullanmaları karşılığında medya kuruluşlarına belli bir ödeme yapmalarını gerektiriyor. Google, Çevrimiçi Haber Yasası'ndan muafiyet karşılığında Kanada'daki haber kuruluşlarına ödemeyi kabul ettiği 100 milyon Kanada dolarını (yaklaşık 70 milyon ABD doları), fonların dağıtımını sağlamak için tasarlanmış Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne gönderdi. Aralık ayında yapılan açıklamaya göre, fonların ilk kısmı Ocak ayı sonuna kadar medya kuruluşlarına dağıtılacak.

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