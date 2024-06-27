Google Türkiye’de en çok aşure tarifinin merak edildiğini açıkladı

Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Müdürü Duygu Yücesoy, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yaptı. 2023'te en çok aranan tarifler arasında, "Aşure nasıl yapılır" olduğunu anlattı. Yücesoy, "deepfake" yöntemi ile siyasilerin konuşmalarının yapay zekayla taklit edilerek dolandırıcılık gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu videoların hepsinin kaldırıldığını açıkladı. Çocuklara yönelik cinsel girişimlere karşı güvenliği sağlamak amacıyla yapay zeka destekli koruma şemsiyesi bulunduğunu da vurguladı.

ÖNDER YILMAZ

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