SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Bill Gates'in nükleer enerji yatırımları hız kazandı! İşin sırrı Einstein'ın mektubunda mı?

Microsoft'un kurucusu ve milyarder yatırımcı Bill Gates, son dönemlerde nükleer enerjiye milyarlar dolar yatırım sağlıyor ve yeni nesil nükleer projesi hakkında oldukça heyecanlı. Associated Press'in haberine göre Gates'in sahibi olduğu TerraPower, tesisin 4 milyar dolara kadar inşa edilebileceğini öngörüyor. Yapılan araştırmalara göre, Gates'in bu merakı, Alman teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein'in, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'i Nazilerin nükleer bomba kullanacağı konusunda uyardığı mektubu ile ilişkilendiriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 19:38 Güncelleme 26 Haziran 2024, 19:38
Bill Gates’in nükleer enerji yatırımları hız kazandı! İşin sırrı Einstein’ın mektubunda mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Microsoft'un kurucusu ve milyarder yatırımcı Bill Gates, son dönemlerde nükleer enerjiye milyarlar dolar yatırım sağlıyor ve yeni nesil nükleer projesi hakkında oldukça heyecanlı. Associated Press'in haberine göre Gates'in sahibi olduğu TerraPower, tesisin 4 milyar dolara kadar inşa edilebileceğini öngörüyor. Yapılan araştırmalara göre, Gates'in bu merakı, Alman teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein'in, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'i Nazilerin nükleer bomba kullanacağı konusunda uyardığı mektubu ile ilişkilendiriliyor.

EINSTEIN, ABD BAŞKANINA MEKTUP YAZDI

Alman teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein, dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e, Nazi Almanyası'nın nükleer araştırmalardan yararlanarak atom bombası icat edebileceği uyarısında bulunduğu iki sayfalık bir mektup yazdı.

Einstein'in, kendisi gibi fizikçi arkadaşı Leo Szilard ile birlikte yazdığı mektup, önemini Alman hükümetinin nükleer araştırmaları aktif olarak desteklediği ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonunda konuşlandırdığı gibi "son derece güçlü bombalar" yapabileceği konusunda uyarıyor olmasından alıyordu.

New York Hyde Park'taki Roosevelt kütüphanesi müzesinde olan mektupta Einstein, ABD hükümetini de aynısını yapmaya çağırdı.

ABD BAŞKANI ROOSEVELT'İN YANITI NE OLDU

Öte yandan dönemin ABD Başkanı Roosevelt bu uyarıya, Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaları inşa eden, İkinci Dünya Savaşı'nı bitirip nükleer çağı başlatan J Robert Oppenheimer başkanlığındaki Manhattan Projesi'nin öncüsü olan bir komite kurarak yanıt verdi.

Einstein'in, Almanya'nın Polonya'yı işgalinden bir aydan kısa bir süre önce, Roosevelt'e gönderdiği 2 Ağustos 1939 tarihli mektup şöyle başlıyor: "Efendim: Nükleer fizikteki son çalışmalar, uranyumun yeni ve önemli bir enerji kaynağına dönüştürülebileceğini olası kıldı. Büyük bir uranyum kütlesinde nükleer zincirleme reaksiyon oluşturmak mümkün olabilir... Ve bu yeni olay, aynı zamanda bombaların yapımına da yol açacaktır."

BİLL GATES, NÜKLEERE YATIRIM YAPIYOR

Nükleer reaksiyon, şu sıralar Allen'ın Microsoft ortağı Bill Gates'in aklında. Bill Gates yakın zamanda Wyoming'deki yeni nesil nükleer enerji santrali projesine milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Bill Gates, CBS'den Face the Nation'a, kendi girişimi TerraPower'ın, soğutucu olarak su yerine sıvı sodyum kullanan yeni reaktörü 2030'da tamamlamayı beklediğini söyledi. Gates, "Bir milyardan fazla koydum ve milyarlarca daha koyacağım" dedi.

AKTÖR ŞİRKETLER NÜKLEERE YÖNELİYOR

Bu, Microsoft ve Google gibi şirketlerin, önemli ölçüde artması beklenen veri depolama merkezlerini işletmek için artan enerji talebini karşılamak amacıyla yeni nesil nükleer enerji santrallerine ilgi duyduklarını ifade etmeleriyle birlikte geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı, yapay zeka, veri merkezleri ve kriptodan kaynaklanan küresel elektrik talebinin, 2022'deki 460TWh'den yaklaşık %75 artışla 2026'da en az 800TWh'ye veya terawatt saate yükseleceğini tahmin ediyor.

''DÜŞMANLARIN YAPTIĞI NÜKLEER REAKTÖRLERİ İSTEMEZSİNİZ''

Bill Gates, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajlarda "Mümkün olduğu kadar çok rüzgar ve güneş enerjisi inşa etmeliyiz.'' diyerek projesine 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını aktardı.

ABD hükümetinin de bu projeye yatırım yapması gerektiğini pek çok kez yineleyen Gates, TerraPower 10. ünitenin dünyanın en ucuz nükleer santrali olmasını umduğunu söyledi.

Gates, kendisine sorulan ''ABD'nin, TerraPower için aradığınız türden nükleer tesisleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise Çin'i örnek göstererek ''Çin, başka herhangi bir ülkeden çok daha fazla reaktör inşa ediyor.'' şeklinde yanıt verdi.

Parayı mevcut teknolojiye yatırma fırsatı varken neden henüz kanıtlanmamış teknolojilere yatırım yapmayı önemli bulduğu konusunu ise ''Dünyanın her yerinde düşmanlarımız tarafından yapılan nükleer reaktörleri gerçekten istemezsiniz, çünkü bunlar ekonomik açıdan çok büyük bir istihdam yaratıcıdır. Ve bu reaktörlerde yer alan malzemeler başka yöne yönlendirilebileceğinden, bunların askeri faaliyetlerle bağlantılı olmadığından emin olmak için dikkatli olmanız gerekir. Dolayısıyla ABD'nin bu alandaki liderliğinin pek çok stratejik faydası var." şeklinde yanıtladı.

TARİHİ BELGE ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Mektup, 2002'de 2,1 milyon dolara satın alınmıştı. Wall Street Journal, 20. yüzyılda 1 milyon doları aşan ilk tarihi belge olduğunu söyledi.

Öte yandan Albert Einstein'ın, dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e, Nazi Almanyası'nın nükleer araştırmalardan yararlanarak atom bombası icat edebileceği uyarısında bulunduğu iki sayfalık mektubu, Christie's müzayede evinde Eylül ayında 4 milyon dolar tahmini değerle satışa çıkarılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye’ye geliyor
Başkan Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile bir araya geldi
Vakıf Katılım
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Türkiye-Çekya maçı öncesi Türk taraftarlar Hamburg sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı! İşte görsel şölenden kareler...
Kim bu Karargah409 kod adlı satanist? Allah’a ve Kur’an-ı Kerim’e galiz küfürler: Kedilerin kafasını kesip tekmeledi
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Terör devleti İsrail’de yeni kriz! Katil Netanyahu’ya eski Başbakan Olmert’ten bombardıman: Onu kovma zamanı geldi
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi
Google yetkilileri ile Dijital Telif Yasası görüşmelerinde ne yaşandı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman detayları açıkladı: Tarihi bir adım
İsrail’e 2500 asker ve gemi dolusu füze desteği! O ülkeden yola çıktı Gazze’nin 30 km uzağına sessizce demir attı
Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler
Haseke’den Kandil’e günlük 150 bin varillik petrol ağı! PKK’ya ’teröristan’ hayali kurduran milyarlarca dolarlık finansman
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu | Katilin görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA