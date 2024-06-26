Bill Gates’in nükleer enerji yatırımları hız kazandı! İşin sırrı Einstein’ın mektubunda mı?

Microsoft'un kurucusu ve milyarder yatırımcı Bill Gates, son dönemlerde nükleer enerjiye milyarlar dolar yatırım sağlıyor ve yeni nesil nükleer projesi hakkında oldukça heyecanlı. Associated Press'in haberine göre Gates'in sahibi olduğu TerraPower, tesisin 4 milyar dolara kadar inşa edilebileceğini öngörüyor. Yapılan araştırmalara göre, Gates'in bu merakı, Alman teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein'in, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'i Nazilerin nükleer bomba kullanacağı konusunda uyardığı mektubu ile ilişkilendiriliyor.
EINSTEIN, ABD BAŞKANINA MEKTUP YAZDI
Alman teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein, dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e, Nazi Almanyası'nın nükleer araştırmalardan yararlanarak atom bombası icat edebileceği uyarısında bulunduğu iki sayfalık bir mektup yazdı.
Einstein'in, kendisi gibi fizikçi arkadaşı Leo Szilard ile birlikte yazdığı mektup, önemini Alman hükümetinin nükleer araştırmaları aktif olarak desteklediği ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonunda konuşlandırdığı gibi "son derece güçlü bombalar" yapabileceği konusunda uyarıyor olmasından alıyordu.
New York Hyde Park'taki Roosevelt kütüphanesi müzesinde olan mektupta Einstein, ABD hükümetini de aynısını yapmaya çağırdı.