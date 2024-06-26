Bill Gates’in nükleer enerji yatırımları hız kazandı! İşin sırrı Einstein’ın mektubunda mı?

Uluslararası Enerji Ajansı, yapay zeka, veri merkezleri ve kriptodan kaynaklanan küresel elektrik talebinin, 2022'deki 460TWh'den yaklaşık %75 artışla 2026'da en az 800TWh'ye veya terawatt saate yükseleceğini tahmin ediyor.

Bu, Microsoft ve Google gibi şirketlerin, önemli ölçüde artması beklenen veri depolama merkezlerini işletmek için artan enerji talebini karşılamak amacıyla yeni nesil nükleer enerji santrallerine ilgi duyduklarını ifade etmeleriyle birlikte geldi.

''DÜŞMANLARIN YAPTIĞI NÜKLEER REAKTÖRLERİ İSTEMEZSİNİZ''

Bill Gates, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajlarda "Mümkün olduğu kadar çok rüzgar ve güneş enerjisi inşa etmeliyiz.'' diyerek projesine 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını aktardı.

ABD hükümetinin de bu projeye yatırım yapması gerektiğini pek çok kez yineleyen Gates, TerraPower 10. ünitenin dünyanın en ucuz nükleer santrali olmasını umduğunu söyledi.

Gates, kendisine sorulan ''ABD'nin, TerraPower için aradığınız türden nükleer tesisleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise Çin'i örnek göstererek ''Çin, başka herhangi bir ülkeden çok daha fazla reaktör inşa ediyor.'' şeklinde yanıt verdi.

Parayı mevcut teknolojiye yatırma fırsatı varken neden henüz kanıtlanmamış teknolojilere yatırım yapmayı önemli bulduğu konusunu ise ''Dünyanın her yerinde düşmanlarımız tarafından yapılan nükleer reaktörleri gerçekten istemezsiniz, çünkü bunlar ekonomik açıdan çok büyük bir istihdam yaratıcıdır. Ve bu reaktörlerde yer alan malzemeler başka yöne yönlendirilebileceğinden, bunların askeri faaliyetlerle bağlantılı olmadığından emin olmak için dikkatli olmanız gerekir. Dolayısıyla ABD'nin bu alandaki liderliğinin pek çok stratejik faydası var." şeklinde yanıtladı.