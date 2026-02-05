Uzayın kilidi açılıyor! Görev 2 yıl sürecek

Hızlı Özet Göster NASA, Güneş Sistemi'ni koruyan manyetik kalkanın sınırlarını haritalamak için IMAP adlı uzay aracını fırlattı.

IMAP, yaklaşık iki yıl sürecek görevde Güneş rüzgarlarının oluşturduğu helyosferin sınır bölgelerini yüksek hassasiyetle gözlemleyecek.

Uzay aracı, Güneş'ten fırlayan yüksek enerjili parçacıkları, manyetik alan yapılarını ve kozmik tozu analiz edecek.

IMAP'ten elde edilen veriler, NOAA'ya bağlı Space Weather Prediction Center tarafından uzay havası tahminlerinde kullanılacak.

Görevin başlaması, Güneş'in 16 yıldır artan aktivite dönemine girmesinin ardından gerçekleşti.

NASA, Güneş Sistemi'ni dış uzayın sert koşullarından koruyan devasa manyetik kalkanın sınırlarını ilk kez ayrıntılı biçimde haritalamak için yeni bir uzay görevini hayata geçirdi. IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) adlı uzay aracı Güneş'in etkisinin sona erdiği noktaları ve yıldızlar arası uzayla olan etkileşimi inceleyecek.

