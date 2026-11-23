Tarihi hatıra açık artırmada: George Washington’ın saç tutamı açık artırmada 4 bin dolara satıldı
ABD’nin ilk başkanı George Washington’ın 1799’daki ölümünden kısa süre önce kendisini akşam yemeğinde ağırlayan John Gadsby’ye ait çerçeveli saç tutamı, Richmond Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada 4.000 dolara satıldı. Yeni sahibinin kimliği açıklanmazken, geçmişte Washington’a ait saç örnekleri ve imzalı mektupların da açık artırmalarda yüksek bedellere alıcı bulduğu biliniyor.
Amerika'nın ilk başkanı George Washington'a ait çerçeveli bir saç tutamı, açık artırmada $4,000 karşılığında satıldı.
GEORGE WASHINGTON'A AİT BİR TUTAM SAÇ 4000 DOLARA SATILDI
BBC'nin haberine göre, açık artırmayı Richmond Auctions gerçekleştirdi. Bu saç, Washington'ın aynı yıl içindeki ölümünden hemen önce 1799'da onu ağırlayan John Gadsby'ye aitti ve daha sonra Gadsby'nin soyundan gelen bir kişiden John K. Lattimer adlı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.
Açık artırmada alınan saç tutamının yeni sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
BU İLK DEĞİL
George Washington'ın saçı daha önce de satılmıştı. George Washington'ın yakın bir zamanda veya ölümünden sonra kendisinden alındığı düşünülen ve bir madalyon içinde saklanan üç tel saç, 2021 yılında yaklaşık $40,000'a satılmıştı.
AKŞAM YEMEĞİNDE AĞIRLAMIŞTI
1799'da Virginia'daki Alexandria kasabasında yaşayan Gadsby, Gadsby'nin torunu Julia Ten Eyck McBlair tarafından 1928'de verilen ve Richmond Auctions web sitesinde yayınlanan bir ifadeye göre, aynı yılın ilerleyen zamanlarında 14 Aralık 1799'da hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce Washington'ı akşam yemeğinde ağırlamıştı.
McBlair, büyükbabasının Washington'ın saçına "son günlerindeki dostluğu ve yakınlığı nedeniyle" sahip olduğunu ve bunu çerçeveletip "Washington City'deki evinde General Washington'ın portresinin altına" astırdığını ve kendisinin de "bunu tüm hayatı boyunca orada gördüğünü" belirtti.
Richmond Auctions'ın açıklamasına göre Gadsby, 1798 ve 1799 yıllarında Washington'ın iki doğum günü kutlamasına ev sahipliği yaptı.
EN AZ 50 ÖRNEK DAHA MEVCUT
Washington'ın saçından birçok tutam korundu. Bunların arasında şu anda müze olan eski ikametgahı Mount Vernon'daki bir koleksiyonda bulunan en az 50 örnek de yer alıyor.
Saç madalyonlarının yanı sıra Washington ile ilişkilendirilen diğer eşyalar da açık artırmalarda satıldı. Daha önce Temmuz ayında, Washington'ın İngilizlerle savaşmak için Kıta Ordusu'na asker istediği 1776 tarihli imzalı bir mektubu $109,800'a satıldı.
Günümüzde alışılmadık görünse de o dönemde sevilen kişilere, liderlere veya yakın dostlara bir tutam saç vermek yaygın bir saygı ve vefa göstergesiydi. Özellikle ölümle ilişkilendirilen ya da son günlerden kalan saçlar, "hatıra yadigarı" olarak madalyon veya çerçevelerde saklanırdı.