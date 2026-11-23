BBC'nin haberine göre, açık artırmayı Richmond Auctions gerçekleştirdi. Bu saç, Washington'ın aynı yıl içindeki ölümünden hemen önce 1799'da onu ağırlayan John Gadsby'ye aitti ve daha sonra Gadsby'nin soyundan gelen bir kişiden John K. Lattimer adlı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

George Washington'ın açık artırmada saçılan saç tutamı. (Foto: Sosyal medya)

Açık artırmada alınan saç tutamının yeni sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

BU İLK DEĞİL

George Washington'ın saçı daha önce de satılmıştı. George Washington'ın yakın bir zamanda veya ölümünden sonra kendisinden alındığı düşünülen ve bir madalyon içinde saklanan üç tel saç, 2021 yılında yaklaşık $40,000'a satılmıştı.

AKŞAM YEMEĞİNDE AĞIRLAMIŞTI

1799'da Virginia'daki Alexandria kasabasında yaşayan Gadsby, Gadsby'nin torunu Julia Ten Eyck McBlair tarafından 1928'de verilen ve Richmond Auctions web sitesinde yayınlanan bir ifadeye göre, aynı yılın ilerleyen zamanlarında 14 Aralık 1799'da hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce Washington'ı akşam yemeğinde ağırlamıştı.