Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Bosna Hersek'te barış ve istikrarın korunması için görev yapan ve Türk ordusunun da yer aldığı Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait bir askeri helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Brcko bölgesinde bilinmeyen bir sebeple düştü.

EUFOR tarafından konuya ilişkin açıklamada, "EUFOR, bugün Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında kendisine ait bir hava aracının düştüğü bir kaza meydana geldiğini teyit etmektedir" denildi.

BRCKO BÖLGESİNDE CAN PAZARI: SİVİL KAYIP VE HASAR YOK

Açıklamada, kaza sırasındaki tüm şartlar ve kazanın sebebine ilişkin detaylı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Kazada sivil yapılara zarar gelmediği ve yaralanan sivil olmadığı da ifade edildi.

Kazanın ardından bölgeye polis ve acil durum araçları intikal ederken, bölgeden gelen görüntülerde askeri helikopterde büyük çaplı hasar meydana geldiği görüldü.

MELONİ'DEN PAYLAŞIM

Giorgia Meloni sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bosna-Hersek'te EUFOR'a ait bir İtalyan helikopterinin karıştığı trajik kazanın haberi, derin bir üzüntüye neden olmuştur.

Düşüncelerim, kurbanlara, ailelerine ve bölgenin barış ve istikrarı için görev yapan, şu anda endişe dolu saatler geçiren herkese yöneliktir. Onlara, en içten yakınlığımı ve İtalyan Hükümeti'nin yakınlığını iletiyorum."