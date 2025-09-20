PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’deki soykırımı dünyaya haykıran İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sınırda yaka paça tutuklandı

BBC Proms Festivali’nde İsrail’in Gazze’deki soykırımını dünyaya haykıran İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, Gazze-İsrail sınırında katıldığı bir eylemde yaka paça tutuklandı. Volkov geçtiğimiz günlerde düzenlenen konserde “Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" demişti.

Londra'daki Royal Albert Hall'da perşembe günü düzenlenen konserde İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurması için çağrı yapan BBC İskoç Senfoni Orkestrası'nın İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, tutuklandı.

YAKA PAÇA TUTUKLANDI

Volkov'un İsrail-Gaza sınırındaki bir protestoda tutuklandığı bildirildi. Görüntülerde Volkov'un İsrail polisi tarafından yaka paça götürüldüğü görülüyor.

İSRAİL SOYKIRIMINI DÜNYAYA HAYKIRMIŞTI

İsrailli bir orkestra şefi, BBC Proms Festivali'nde İsrail'in Gazze'deki savaşına son verilmesi çağrısında bulunarak izleyicilere "geçen her anın milyonlarca insanın güvenliğini tehlikeye attığını" söylemişti.

"İsrail'de yaşıyorum, orası benim evim. Ama şu an yaşananlar korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici." ifadelerini kullanan Volkov'un konuşması gündeme damga vurmuştu.

Gazze'deki İsrail soykırımını dünyaya haykıran Volkov, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" demişti.

