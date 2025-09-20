Gazze’deki soykırımı dünyaya haykıran İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sınırda yaka paça tutuklandı

Volkov'un İsrail-Gaza sınırındaki bir protestoda tutuklandığı bildirildi. Görüntülerde Volkov'un İsrail polisi tarafından yaka paça götürüldüğü görülüyor.

İsrailli bir orkestra şefi, BBC Proms Festivali'nde İsrail 'in Gazze 'deki savaşına son verilmesi çağrısında bulunarak izleyicilere "geçen her anın milyonlarca insanın güvenliğini tehlikeye attığını" söylemişti.

Volkov yaka paça tutuklandı

"İsrail'de yaşıyorum, orası benim evim. Ama şu an yaşananlar korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici." ifadelerini kullanan Volkov'un konuşması gündeme damga vurmuştu.

Gazze'deki İsrail soykırımını dünyaya haykıran Volkov, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" demişti.