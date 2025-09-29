PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail alıkoyduğu 361 sağlık çalışanını hapishanelerde "zorla kaybediyor"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının zor tutukluluk şartları altında İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" belirtildi.

Giriş Tarihi:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail alıkoyduğu 361 sağlık çalışanını hapishanelerde "zorla kaybediyor"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının zor tutukluluk şartları altında İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu sağlık çalışanlarının İsrail hapishanelerindeki durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarının "felaket" boyutuna ulaşan şartlarda tutuldukları ve kötü muameleye maruz kaldıkları kaydedildi.

SAĞLIK PERSONELLERİ KAYBOLUYOR

Gazze'den alıkonulan 361 sağlık personelinin İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" ve İsrail makamlarının insan hakları kuruluşlarına bu kişilerin durumunu takip etmesini engellediği ifade edildi.

İnsan hakları ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki sağlık çalışanlarının bir an önce serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Netanyahu ve Trump görüşmesine saatler kala 21 maddelik Gazze planı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!Netanyahu ve Trump görüşmesine saatler kala 21 maddelik Gazze planı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
Türk Telekom
Şarkıcı Güllü o odada ne gördü? Kaza mı cinayet mi? Akıllarda soru işareti yaratan detay
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"