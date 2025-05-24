Gazze’de yüzyılın soykırımı! Avrupa ülkelerinden katliama peş peşe tepki

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Ortadoğu vampiri İsrail, Han Yunus ketinde yer alan El-Absan beldesindeki "Dağma"ailesinin evini hedef aldı.

Son 24 saatte 70'in üzerinde saldırı yaşanırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 594 gündür sürdürdüğü saldırılardaki korkunç bilanço da ortaya çıktı. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen, 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybının 3 bin 613'e, yaralı sayısının ise 10 bin 156'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 53 bin 762'ye, yaralı sayısı ise 122 bin 197'ye ulaştı. Bakanlık açıklamasında ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 19 aydır devam eden saldırıları sırasında doğan ve kısa süre içinde hayatını kaybeden bebeklere ilişkin kapsamlı bir liste yayımladı. Bakanlığın Telegram kanalı üzerinden paylaştığı ve 16 Ekim 2023–27 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan listede, 343 bebeğin isimleri ile kaç gün hayatta yaşayabildiklerine dair bilgilere yer verildi.

Yaşanan katliamlara Türkiye, İspanya ve Katar çok sert tepkiler göstermişti. Şimdi Avrupa ülkeleri de İsrail'in soykırımını gördü ve arka arkaya açıklamalar yapmaya başladı.



İSPANYA: İsrail'in katliamlarını durdurmak için acil eylem planı olmalı.

İNGİLTERE: İsrail'le ticaret anlaşmasını askıya aldık.

ALMANYA: AB ülkeleri İsrail'e karşı ortak karar almalı.

FRANSA: Gazze'deki kanı durdurmalıyız.

TAM BİR FELAKET

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail ile ilişkilerin gözden geçirilmesini öngören teklife destek verdiklerini söyledi.

Kallas, "Gazze'deki durum tam bir felaket. İsrail'in girmesine izin verdiği yardım elbette memnuniyetle karşılanıyor fakat bu okyanusta bir damladan ibaret. Yardımların hemen, engelsiz ve geniş ölçekte akması gerekiyor. İhtiyaç duyulan şey bu" dedi.