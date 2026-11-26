Avrupalı hükümetlerin, veri gizliliği ve güvenlik endişelerine rağmen ordu, polis ve sağlık sistemlerindeki kritik verileri İsrail güdümündeki ABD merkezli Palantir şirketine emanet ederek kıtayı en az 1 milyar 400 milyon avroluk teknolojik bağımlılığa sürüklediği ortaya çıktı.

HEPSİ İSRAİL'E DİJİTAL ESİR

Hollanda merkezli Follow the Money ve VSquare öncülüğünde 18 ülkeden gazetecilerin yürüttüğü kapsamlı araştırmada, Palantir'in Avrupa kurumları üzerindeki tesiri gözler önüne serildi.

Araştırmaya göre, aralarında Birleşik Krallık'ın da bulunduğu en az 11 Avrupa ülkesi, savunma ve istihbarat başta olmak üzere kritik altyapılarını İsrail güdümünde faaliyet gösterdiği belirtilen Palantir'e açtı.

Avrupa hükümetlerinin ödediği tutarın 1 milyar 400 milyon avroyu aştığı belirtilirken, ticari gizlilik gerekçesiyle açıklanmayan sözleşmeler nedeniyle gerçek maliyetin çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa hükümetlerinin savunma, istihbarat ve sağlık gibi kritik kamu verilerini İsrail güdümündeki Palantir’e emanet ettiğinin ortaya çıkması tepkilere neden oldu.