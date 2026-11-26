Palantir’in Avrupa’daki tahakkümü belgelendi: Ordu, polis, hastane... Hepsi İsrail’e dijital esir! "Egemenlikten vazgeçiş"
Avrupa’da en kozmik altyapılarının, tartışmalı politikalarıyla bilinen İsrail güdümündeki ABD merkezli Palantir şirketine teslim edildiği ortaya çıktı. Araştırma, en az 11 Avrupa ülkesinin savunma, istihbarat ve sağlık verileri için şirkete 1,4 milyar avrodan fazla ödeme yaptığını belgeledi. Danimarka, Fransa, İsviçre ve Almanya’da geri adım sinyali verilirken uzmanlar “Bu sistemi satın alan ülkeler sadece yazılım almıyor, egemenliklerinden vazgeçiyor” ikazında bulundu. İsrail gölgesinde hareket ettiği belirtilen Palantir’in, Avrupa kurumlarını ticari sır gerekçesiyle denetimsiz bıraktığı vurgulandı.
Avrupalı hükümetlerin, veri gizliliği ve güvenlik endişelerine rağmen ordu, polis ve sağlık sistemlerindeki kritik verileri İsrail güdümündeki ABD merkezli Palantir şirketine emanet ederek kıtayı en az 1 milyar 400 milyon avroluk teknolojik bağımlılığa sürüklediği ortaya çıktı.
HEPSİ İSRAİL'E DİJİTAL ESİR
Hollanda merkezli Follow the Money ve VSquare öncülüğünde 18 ülkeden gazetecilerin yürüttüğü kapsamlı araştırmada, Palantir'in Avrupa kurumları üzerindeki tesiri gözler önüne serildi.
Araştırmaya göre, aralarında Birleşik Krallık'ın da bulunduğu en az 11 Avrupa ülkesi, savunma ve istihbarat başta olmak üzere kritik altyapılarını İsrail güdümünde faaliyet gösterdiği belirtilen Palantir'e açtı.
Avrupa hükümetlerinin ödediği tutarın 1 milyar 400 milyon avroyu aştığı belirtilirken, ticari gizlilik gerekçesiyle açıklanmayan sözleşmeler nedeniyle gerçek maliyetin çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
EN MAHREM SIRLARI PALANTIR'İN ELİNDE
Şirketin geliştirdiği Gotham, Foundry ve MAVEN yazılımlarının 8 Avrupa ülkesinde doğrudan silahlı kuvvetler tarafından kullanıldığı belirlendi.
Özellikle Mart 2025 itibarıyla NATO'nun merkezi komuta sistemi haline gelen MAVEN yazılımının, sözleşmesi olmayan ülkelerin askeri ittifak süreçlerine entegre edilmesiyle kıtada geniş bir yayılım gösterdiği kaydedildi.
Polonya'nın Ukraynalı mültecilerin konum takibinde, Ukrayna'nın ise istihbarat ve savcılık birimlerinde aynı sistemlerden faydalanması, verilerin korunmasına dair soru işaretlerini artırdı.
'PALANTIR'E BULAŞAN EGEMENLİĞİNDEN VAZGEÇER'
Palantir'in üst yöneticisi Alex Karp'ın, şirket kapasitesinin yetersiz kalması durumunda her zaman ABD savaşçılarına öncelik vereceklerini açıklaması, Avrupa'daki bağımlılık tartışmalarını alevlendirdi.
University College London Profesörü Francesca Bria, hükümetlerin kendi vatandaşlarına karşı sorumlu olduğunu belirterek, "Hükümetler Amerikan oligarklarına değil, kendi vatandaşlarına karşı sorumludur. Ticari sır gerekçesiyle Avrupa hükümetlerine dahi şeffaf olmayan bir yazılım demokratik denetimi imkansız kılıyor. Bu sistemi satın alan ülkeler sadece yazılım almıyor, egemenliklerinden vazgeçiyor" değerlendirmesinde bulundu.
KAÇAN KAÇANA
Yaşanan veri güvenliği riskleri nedeniyle bazı ülkeler ilişkileri sınırlandırma yoluna gitti.
Danimarka ordusuna MAVEN alım görüşmelerini durdurma talimatı verilirken, İngiltere'de Başbakan Andy Burnham, yerli alternatif arayışında olduklarını açıkladı.
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu ise iç istihbarat servisinin sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti de polis teşkilatındaki sistemlerini Alman firması Celonis'e devretme kararı alarak bağımlılığı azaltma yoluna gitti.
SORULARDAN KAÇTILAR
Araştırma bulgularına ilişkin detaylı soruları cevaplamaktan kaçınan bir Palantir sözcüsü, yazılı açıklamasında teknolojik egemenliğin yazılım sağlayıcısının milliyetine göre değil, verileri ve kararları kimin kontrol ettiğine göre ölçülmesi gerektiğini savundu.
Sözcü, 2011'den bu yana Avrupalı hükümetlerle hastane kapasitelerini artırmak, kanser teşhisini hızlandırmak, mültecileri güvenli şekilde yerleştirmek ve organize suçlarla mücadele etmek için çalıştıklarını öne sürdü.
SOYKIRIMDA PALANTIR İZİ
ABD merkezli veri analizi ve yapay zeka şirketi Palantir Technologies, Ocak 2024'te İsrail Savunma Bakanlığı ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında İsrail ordusuna muharebe sahası istihbaratı, hedef tespiti ve operasyonel karar alma süreçlerini hızlandıran ileri düzey yazılımlar sağlıyor.
Şirketin amiral gemisi olan Yapay Zeka Platformu (AIP) ve Palantir Devlet Web Hizmetleri altyapısı uydu görüntüleri, dinlenen iletişim kayıtları, telefon konum verileri ve sosyal medya içerikleri gibi çok katmanlı istihbarat havuzlarını tek bir merkezde birleştirerek düşman hedeflerini analiz ediyor.
Palantir'in sistemleri İsrail ordusuna saniyeler içinde saldırı planları öneriyor.
İnsan hakları örgütleri ve siber istihbarat araştırmacılarının kamuoyuna yansıyan raporlarına göre Palantir'in veri işleme algoritmaları, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarında kullandığı "Lavender" gibi yapay zeka destekli hedef belirleme sistemleriyle entegre çalışarak on binlerce kişilik hedef listelerinin oluşturulmasında rol üstleniyor.
Bu sistemler, Gazze'deki bombardıman kararlarının otomasyonunda kritik bir teknik rol üstleniyor.