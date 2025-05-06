Gazze’de insanlık dramı! Bir tas çorba için katil İsrail’in zulmü bitmiyor

İsrailli bir yetkili dün yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırıyı, tüm bölgeyi ele geçirip topraklarını elinde tutma noktasına kadar genişletmeye oy verdiğini söyledi.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'ın yetkililere dayandırdığı haberinde, yeni planın kademeli olarak olacağı ve aylar alacağı, güçlerin öncelikle hırpalanmış bölgenin bir alanına odaklanacağı belirtildi. Güvenlik kabine bakanı Zeev Elkin'e göre, böyle bir zaman çizelgesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması görüşmeleri için kapıyı açık bırakabilir.



Katil İsrail yeni katliamlar için yedek kuvvetleri de askere çağırdığını duyurdu. Soykırıma devam eden İsrail, Gazze'deki kara ve hava saldırıları ile 7 Ekim'den beri çoğu çocuk en az 52 bin Filistinli'yi katletti. Son olarak da tüm kapıları kapatan katil İsrail, Gazzelilere yardım gitmesini engelleyerek açlıktan öldürmeye çalışıyor.