TRUMP'TAN AfD PAYLAŞIMI ABD Başkanı Donald Trump da AfD'nin seçim başarısına kayıtsız kalmadı. Trump, sosyal medya hesabından Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin birinci çıktığını gösteren bir grafik paylaştı. Trump paylaşımında seçim sonucuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. AfD'nin yükselişi daha önce de ABD yönetiminden dikkat çeken açıklamalara konu olmuştu. Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs 2025'te AfD'yi "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırmıştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bu kararı eleştirerek, istihbarat kurumlarının siyasi rekabetteki bir partiyi gayrimeşru hale getirmek amacıyla kullanılmasının tehlikeli olduğunu savunmuştu. Vance, 2025 Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında da Almanya'daki AfD'yi dışlayan siyasi yaklaşıma yönelik "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullanmıştı.

GÖÇ VE EURO POLİTİKASIYLA ÖNE ÇIKIYOR 2013 yılında Avroskeptik bir hareket olarak kurulan AfD, özellikle 2015'teki mülteci krizinin ardından göç karşıtı ve milliyetçi politikalarıyla öne çıktı. Parti, Almanya'nın göç politikasının sertleştirilmesini, sınır kontrollerinin artırılmasını ve mevcut Avrupa bütünleşmesine yönelik politikaların değiştirilmesini savunuyor. AfD Eş Başkanı Alice Weidel daha önce yaptığı açıklamalarda partinin iktidara gelmesi halinde Almanya'nın Euro ve Schengen Bölgesi'nden ayrılmasını, ulusal sınırların kapatılmasını ve göç politikalarının daha da sıkılaştırılmasını hedeflediklerini belirtmişti.