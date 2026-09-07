Seçim sonuçları Almanya’da dengeleri sarstı: Aşırı sağcı AfD Saksonya-Anhalt seçimlerinde yüzde 44,4 oyla birinci oldu
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde AfD yüzde 44,4 oyla birinci çıktı. Sonuç, aşırı sağın ülkedeki yükselişini yeniden gündeme taşırken Trump da AfD’nin zaferini gösteren grafiği paylaştı.
Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde sandıktan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) birinci çıktı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 44,4 oy alan AfD, en yakın rakibi Hristiyan Demokrat Birliği'ne (CDU) açık fark attı. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU ise yüzde 18,3'te kaldı.
AfD'nin elde ettiği sonuç, partinin eyalet meclisinde tek başına çoğunluğa ulaşma hedefinin oldukça yakınına geldiğini gösterdi. Ancak mevcut tabloya göre hükümet kurabilmesi için koalisyon formülü bulması gerekiyor.
AfD'DEN TARİHİ SONUÇ
AfD'nin Saksonya-Anhalt Başbakan adayı Ulrich Siegmund seçim sonucunun ardından, "Bu ülkede tarih yazdık" ifadelerini kullandı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel ise sonucu "tarihi" olarak nitelendirerek seçmenin partiye hükümet kurma konusunda açık yetki verdiğini savundu.
Ancak Almanya'daki ana akım siyasi partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi, seçim sonrasında hükümet arayışlarını kritik hale getirdi. Bu nedenle AfD'nin yüksek oy oranına rağmen eyalet yönetimini doğrudan üstlenmesi kolay görünmüyor.
DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU
Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar uluslararası basının da dikkatini çekti. ABD'den Bloomberg, CNN, The New York Times ve The Wall Street Journal gelişmeyi yakından takip ederken, İngiltere'de BBC, Financial Times, Sky News ve The Telegraph seçim sonucunu son dakika gelişmesi olarak duyurdu.
İngiliz basınında AfD'nin başarısı "büyük zafer" ve "ezici seçim zaferi" ifadeleriyle öne çıkarıldı. Fransız AFP de sonucu "ezici zafer" olarak nitelendirdi.
Katar merkezli El Cezire ise sonucu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet seçimlerinde aşırı sağcı bir partinin elde ettiği ilk seçim zaferi olarak değerlendirdi.
TRUMP'TAN AfD PAYLAŞIMI
ABD Başkanı Donald Trump da AfD'nin seçim başarısına kayıtsız kalmadı. Trump, sosyal medya hesabından Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin birinci çıktığını gösteren bir grafik paylaştı. Trump paylaşımında seçim sonucuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.
AfD'nin yükselişi daha önce de ABD yönetiminden dikkat çeken açıklamalara konu olmuştu. Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs 2025'te AfD'yi "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırmıştı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bu kararı eleştirerek, istihbarat kurumlarının siyasi rekabetteki bir partiyi gayrimeşru hale getirmek amacıyla kullanılmasının tehlikeli olduğunu savunmuştu. Vance, 2025 Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında da Almanya'daki AfD'yi dışlayan siyasi yaklaşıma yönelik "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullanmıştı.
GÖÇ VE EURO POLİTİKASIYLA ÖNE ÇIKIYOR
2013 yılında Avroskeptik bir hareket olarak kurulan AfD, özellikle 2015'teki mülteci krizinin ardından göç karşıtı ve milliyetçi politikalarıyla öne çıktı. Parti, Almanya'nın göç politikasının sertleştirilmesini, sınır kontrollerinin artırılmasını ve mevcut Avrupa bütünleşmesine yönelik politikaların değiştirilmesini savunuyor.
AfD Eş Başkanı Alice Weidel daha önce yaptığı açıklamalarda partinin iktidara gelmesi halinde Almanya'nın Euro ve Schengen Bölgesi'nden ayrılmasını, ulusal sınırların kapatılmasını ve göç politikalarının daha da sıkılaştırılmasını hedeflediklerini belirtmişti.
Weidel, "Sınırları kapatacağız ve Schengen'den çıkacağız." diyerek partisinin göç politikasındaki yaklaşımını açık şekilde ortaya koymuştu. AfD ayrıca koruma statüsü sona eren kişilerin sınır dışı edilmesi, vatandaşlık politikalarının sıkılaştırılması ve daha katı göç kurallarının uygulanmasını savunuyor.
Parti bunun yanı sıra içten yanmalı motor yasağına karşı çıkıyor ve iklim politikalarındaki bazı uygulamaları reddediyor. AfD'nin Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması ve Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki mevcut konumunun değiştirilmesine yönelik politikaları da partinin temel tartışma başlıkları arasında bulunuyor.
AfD'NİN ZAFERİ FEDERAL SİYASETE MESAJ
Saksonya-Anhalt'taki seçim sonucu, AfD'nin yalnızca doğu Almanya'daki bölgesel gücünü değil, federal siyasetteki ağırlığını da artırabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Partinin yüzde 44'ün üzerinde oy alması, CDU başta olmak üzere Almanya'nın geleneksel siyasi partileri açısından da önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Buna karşın AfD'nin hükümet kurabilmesi için ihtiyaç duyduğu siyasi ortak konusunda mevcut "AfD ile iş birliği yapmama" tutumu en önemli engel olarak öne çıkıyor.