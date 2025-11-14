Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?

Kimliği açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye göre İsrail İHA'ları araçları gökyüzünden izliyor ve yayınlar küçük bir kontrol odasına gidiyor. İsrail askerlerinin de çok uzakta olmadığı belirtiliyor. Silahlı yeni bir grubun liderinin iddiasına göre ise düzenli olarak kontrol eden, silah, yiyecek ve araç getiren bir "koordinatör" de bulunuyor.

Financial Times'ın dikkat çektiği videolara göre söz konusu milisler Filistinlilerin tercih ettiğinin aksine Mısır sigaraları yerine özellikle Marlboro Fravour Mix gibi sigaralar içiyor.

Hamas karşıtı bazı gruplar İsrail kontrolü altındaki bölgede Hamas'la çatışırken İngiliz gazetesi Financial Times, bu milislerin İsrail ile ilişkili olduğunu iddia etti.

Gazze, AA

HAMAS BAYRAĞI YAKTI "İSRAİL DESTEĞİ" DEDİ

Bu gruplardan biri olan ve kendisini Terörle Mücadele Gücü olarak adlandıran örgütün 50 yaşındaki lideri Hüsam el-Astal, "Bize hiçbir şey yasak değil" dedi.

Astal, sadakatini kanıtlamak için geçen ay Hamas bayrağını yakarken kendini filme almıştı. Astal Financial Times'a, "elini kendisine uzatacak" herkesin, hatta İsrail'in desteğiyle Hamas'sız bir Gazze yaratmayı umduğunu söyledi.