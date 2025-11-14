PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?

İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmediği “sarı bölge”de ortaya çıkan silahlı Filistinli milisler Hamas’a saldırıyor. İngiliz gazetesi Financial Times, bu milislerin İsrail tarafından gözetildiğini, desteklendiğini ve Hamas’a karşı bir “gölge savaşının” parçası olarak sahaya sürüldüğünü iddia etti. Gökyüzünde İsrail İHA’ları, sahada ABD sigarası içen ve taktik yeleklerle dolaşan milisler… Gazze’de neler oluyor?

Gazze’de Hamas’a saldıran milisler kim? Sarı Bölge’de kaos! İngiliz “İsrail devşiriyor” dedi | Nedir bu 504. Birim?

İsrail Gazze'de hala çekilmediği ve kontrol altında tuttuğu bölgede gölge savaşını Filistinli milislerle mi yürütüyor?

Gazze'de sarı hat, Fotoğraf Financial Times'tan alınmıştırGazze'de sarı hat, Fotoğraf Financial Times'tan alınmıştır

HAMAS'A SALDIRAN MİLİSLER

Hamas karşıtı bazı gruplar İsrail kontrolü altındaki bölgede Hamas'la çatışırken İngiliz gazetesi Financial Times, bu milislerin İsrail ile ilişkili olduğunu iddia etti.

SİGARA, ZIRH, YELEK, TELEFON

Financial Times'ın dikkat çektiği videolara göre söz konusu milisler Filistinlilerin tercih ettiğinin aksine Mısır sigaraları yerine özellikle Marlboro Fravour Mix gibi sigaralar içiyor.

Taktik yelek giyen milislerin yeleklerinin dolu şarjörlerle olduğunu belirten Financial Times, Telegram'da paylaşılan videolarda kurşun geçirmez zırh kuşanan milislerin cep telefonuyla selfiler çektiklerini ve bellerinde deri kılıflarda duran tabancaları gösterdiklerini yazdı.

Kimliği açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye göre İsrail İHA'ları araçları gökyüzünden izliyor ve yayınlar küçük bir kontrol odasına gidiyor. İsrail askerlerinin de çok uzakta olmadığı belirtiliyor. Silahlı yeni bir grubun liderinin iddiasına göre ise düzenli olarak kontrol eden, silah, yiyecek ve araç getiren bir "koordinatör" de bulunuyor.

Gazze, AAGazze, AA

HAMAS BAYRAĞI YAKTI "İSRAİL DESTEĞİ" DEDİ

Bu gruplardan biri olan ve kendisini Terörle Mücadele Gücü olarak adlandıran örgütün 50 yaşındaki lideri Hüsam el-Astal, "Bize hiçbir şey yasak değil" dedi.

Astal, sadakatini kanıtlamak için geçen ay Hamas bayrağını yakarken kendini filme almıştı. Astal Financial Times'a, "elini kendisine uzatacak" herkesin, hatta İsrail'in desteğiyle Hamas'sız bir Gazze yaratmayı umduğunu söyledi.

1976'da Beyrut'ta bir otel terasında Hristiyan milis üyeleri, Fotoğraf Financial Times'tan alınmıştır1976'da Beyrut'ta bir otel terasında Hristiyan milis üyeleri, Fotoğraf Financial Times'tan alınmıştır

SARI BÖLGEDE KAOS

Ateşkes ile birlikte "sarı bölge" olarak adlandırılan bu alanda birkaç bin Filistinli yaşıyor. Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinlinin büyük çoğunluğu ise Hamas kontrolündeki bölgede.

Financial Times ise İsrailli yetkililerin yıllarca uyguladığı taktiği yeniden hayata geçirmeye çalıştığını ve Gazze'de milisleri silahlandırıp beslediğini söylediğini aktardı. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta Kürt ayrılıkçıları silahlandırmıştı. İsrail ordusu Suriye'de ise sınır boyunca tampon bölge oluşturan Dürzi azınlığını destekledi.

Hamas ateşkesin ardından Gazze'deki İsrail iş birlikçilerini infaz etti, Ekran GörüntüsüHamas ateşkesin ardından Gazze'deki İsrail iş birlikçilerini infaz etti, Ekran Görüntüsü

504. BİRİM İSRAİL'İN İŞ BİRLİKÇİLERİ

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski üst düzey yetkililerinden Gonen Itzhak, Tel Aviv'e Lübnan'da da muhbirlerle iş birliği yapılması gerektiğini söylemişti. Itzhak, Batı Şeria'da da Filistinli muhbirlerle iş birlikçileri devşiriyor.

Financial Times, Hamas'ın İsrail bombardımanı altında yeraltına çekilmeye zorlanmasıyla birlikte sahada ise İsrail askeri istihbaratının Arap muhbirler devşirmekle uzun zamandır görevli olan 504. Birim'ine yer açıldığını belirtti.

