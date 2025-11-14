Türk Kızılayı Gazze’ye gidiyor! 18. “İyilik Gemisi” 800 ton yardım ve 50 bin gıda kolisiyle Mersin’den yola çıktı!

Türk Kızılayı Gazze'deki sivillere destek olmak amacıyla hazırladığı 18. "İyilik Gemisi"ni Mersin Limanı'ndan törenle uğurladı. Gemide, 800 ton insani yardım malzemesi, 7 bin 500 battaniye ve 50 bin gıda kolisi bulunuyor. Törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'nin insanlığın vicdan yarası haline geldiğini belirterek, "Ateşkesin ardından yeniden yardım ulaştırma fırsatı bulduk. Bu nedenle iyilik gemilerimizi tekrar yola çıkarıyoruz," dedi. Yılmaz, bölgede her gün 35 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını, ayrıca hastaneler ve Filistin Kızılayı'na destek verdiklerini söyledi. "Kış şartları başlamadan önce bölgeye battaniye ve gıda gönderiyoruz. Kolilerde beş kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak temel gıdalar bulunuyor" ifadelerini kullandı.



KATLİAM SÜRÜYOR



Terörist devlet İsrail, Gazze Şeridi'nde ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 187'ye çıktığı belirtildi. BM ise Gazze'de 282 binden fazla evin yıkıldığını ya da zarar gördüğünü açıkladı.

MEDYA HEDEF

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bölgede büyük bir acı ve kaosun yaşandığını belirtti. Gazze'de görev yapan gazetecilerin de hedef alındığına dikkat çekilirken, İsrail devleti bir kez daha kınandı.