Gazze'de açlık krizi! Kumla karışan pirinçleri toplamak için mücadele verdiler

Gazze'ye havadan paraşütle atılan yardım malzemeleri, bazen parçalanıp dağılıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde ise pirinç ve mercimek kolilerinin kumsala düşüp patladığı görülüyor.



Çocuklar ve yaşlılar, kumla karışan bu pirinçleri toplamak için büyük mücadele veriyor.

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