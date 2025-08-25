PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de açlık can almaya devam ediyor: 117’si çocuk, 300 ölü

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi daha yaşamını yitirdi. BM, bölgede açlığın “felaket seviyesinde” olduğunu duyurdu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'si çocuk olmak üzere 300'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

AÇLIK ÖLÜMLERİ ARTIYOR

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiğini kaydetti.

KITLIK FELAKET SEVİYEDE

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti. IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

HEDEFLERİNDE SİVİL ALTYAPI VAR

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

