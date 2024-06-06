Gazze’de 10 çocuktan 9’u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor! BM tarih verdi: 1 milyondan fazla insan kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacak

UNICEF , "Çocuklarda Gıda Kıtlığı" yla ilgili raporunu yayımladı. Raporda, dünya genelinde 5 yaş altı 181 milyon çocuğun ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu bildirilirken, söz konusu çocuk ların hayati tehlikesi bulunan aşırı zayıflığa yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar sürerken, kentin orta kesimindeki Deyr Belah'a göç eden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Deyr Belah'a göç eden Filistinli aileler, okullara ve yol kenarlarına kurdukları çadırlarda barınıyor. Filistinliler, ailelerine gıda, su ve diğer temel ihtiyaçları karşılamak için mücadele veriyor. (5 Haziran 2024)

Bu çocukların yüzde 65'inin 20 ülkede yaşadığı aktarılan raporda, ciddi gıda kıtlığından etkilenen 64 milyon çocuğun Güney Asya, 59 milyon çocuğun ise Sahra altı Afrika'da yaşadığı ifade edildi.