Fransa’yı sarsan toplu tecavüzde akılalmaz itiraf: Kadını ölü sandım

Fransa'da Dominique Pelicot (71), kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandı. Yapılan araştırmada 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak başka erkeklere tecavüz ettirdiği saptandı. Elde edilen görüntülerde yaklaşık 80 kişinin talihsiz kadına 92 kez tecavüz ettiği anlaşıldı. Haklarında dava açılan 50 tecavüzcünün yargılanmasına başlandı. Bunların arasında Hüsamettin Doğan isimli bir Türk'ün de bulunduğu ortaya çıktı. Doğan'ın "Kadını ölü sandım" sözlerini duyanlar, kulaklarına inanamadı.

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