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Fransa'dan Cezayir'e misilleme: 12 diplomat sınır dışı edildi büyükelçisini geri çağırdı

Fransa, Cezayir'in 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etme kararına misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edeceğini bildirdi ve Cezayir Büyükelçisini geri çağırdı.

Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:55 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:55
Fransa’dan Cezayir’e misilleme: 12 diplomat sınır dışı edildi büyükelçisini geri çağırdı

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Fransa'dan Cezayir'in hamlesine misilleme geldi. Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir makamlarının 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etmesi "haksız" ve "anlaşılmaz" olarak nitelendirildi.

Cezayir hükümeti yetkililerinin "ikili ilişkilerde yaşanan yıkıcı bozulmanın sorumluluğunu aldığı" ifade edilen açıklamada, Cezayir'in bu tutumuna karşı "simetrik bir adım" atılacağı ve 12 Cezayirli diplomatın sınır dışı edileceği duyuruldu.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu bağlamda ülkesinin Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'yi de "istişarelerde bulunmak" için geri çağırdığı belirtildi.

"Diyaloğun yeniden başlatılması Fransa ve Cezayir'in kendi çıkarınadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Cezayir makamları ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a diyalog için sorumluluk gösterme çağrısı yapıldı.

Elysee Sarayı (AA)Elysee Sarayı (AA)

Fransız medyasında yer alan haberlerde, açıklamanın yapıldığı sırada 12 Fransız diplomatın Cezayir'den Fransa'ya dönüş yolunda olduğu kaydedildi.

CEZAYİR 12 FRANSIZ KONSOLOSLUK ÇALIŞANINI SINIR DIŞI ETTİ
Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirli, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun (AA)

Cezayir, Fransa'daki konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan'da Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Romatet'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, 14 Nisan'da da 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Cezayirden Fransaya 48 saat mühlet: 12 konsolosluk çalışanı ülkeyi terk etsinCezayirden Fransaya 48 saat mühlet: 12 konsolosluk çalışanı ülkeyi terk etsin
Cezayir'den Fransa'ya 48 saat mühlet: 12 konsolosluk çalışanı ülkeyi terk etsin

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