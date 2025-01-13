Fransa’daki tecavüz davası infial oldu! Kızı başına gelenleri anlattı: Babam hapiste ölmeli

Fransa'daki tecavüz davasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kocası Dominique Pelicot tarafından ilaç verildikten sonra onlarca kişinin tecavüzüne uğrayan Gisele Pelicot'un kızı da başına gelenleri anlattı.

Caroline Darian, BBC'ye verdiği röportajda "Ben de tecavüze uğradım. Babam hapiste ölmeli" ifadesini kullandı. Soruşturma sırasında babasının dizüstü bilgisayarında yatakta baygın halde uzanırken çekilmiş çıplak fotoğrafları bulunan Darian, babasından şikayetçi olduğunu tekrarladı. Tutuklu Pelicot ise iddiaya karşı çıktı.