Pas-de-Calais ilinde hafta içi etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, bölge halkının gündelik hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, Pas-de-Calais ilinde sel riski nedeniyle turuncu alarm seviyesi devam ediyor.

Fransa'da sel felaketi. Fotoğraf: AFP

YÜZLERCE EV SULAR ALTINDA

Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olmasından bu yana 850 evin sular altında kaldığını belirtti.

Lauch, bölgede 85 yolun hala araç trafiğine kapalı olduğunu aktararak, Pas-de-Calais ilinden geçen Canche Nehri'nin bazı noktalarda tarihi su seviyelerini geçtiğini kaydetti.

Başka vatandaşların da evlerinden tahliye edilebileceğine işaret eden Lauch, şu ana kadar tahliye edilenlerin bugün evlerine dönemeyeceğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, sel nedeniyle 19 Kasım'dan bu yana bölgede yaklaşık 800 kişi evlerinden tahliye edildi.

Enedis elektrik şirketi, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle komşu iller Nord ve Pas-de-Calais'de yaklaşık 450 hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi