Eylemler kapsamında hasar gören Marsilya Belediye Binası'na gelen Macron, burada Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan ile görüştü.

Macron, tüm sendikaların ülke genelinde 5 Kasım'da gösteriler düzenleyeceğini hatırlatarak tüm bu eylemler kapsamında vatandaşları, malları, şehir merkezlerini, dükkanları ve kamu binalarını korumak için organize olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu hafta sonu düzenlenen eylemlerde 80 dükkanın etkilendiğini aktaran Macron, 31 Ekim'de tekrar sokağa inmeye hazırlanan Sarı Yelekliler'in eylemleri hakkında, "Gelecek cumartesi gününün, riskli bir cumartesi olduğunu biliyoruz." dedi.

Marsilya’da yaşananlar, ülkede kamu düzeni tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. (Foto: AA)

EYLEMLER ŞEHİR MERKEZLERİ DIŞINDA DÜZENLENECEK

Sendikaların talep ettiği gösterilerle ilgili güzergahlar oluşturmaya devam edeceklerini belirten Macron, "Gösteriler, sükunet içinde geçmesi ve dükkanlarımızı tehlikeye atmaması için şehir merkezleri dışında yapılacak." ifadesini kullandı.

Macron, 17 Ekim'deki eylemde Marsilya'da olduğu gibi diğer yerlerde yeterli sayıda kolluk kuvveti mensubunun olmadığını dile getirerek "Yaşanan şeyleri öngörememiştik. 17 Ekim'de bu kadar aşırı solcu gücün sabahın çok erken saatine seferber olacağını öngöremedik." diye konuştu.

Ülkede olağanüstü hal ilan etmeden kamu düzenini sağlandığını değerlendirmesinde bulunan Macron, hükümete lise öğrencilerinin meşru taleplerine yanıt vermesi talimatı verdiğini ifade etti.

Macron, eylemlerde yaşanan şiddet ve yağma olayları hakkında "Sosyal medya bu olayda bir rol oynuyor mu? Kesinlikle. Sosyal medya demokrasilerimize zarar veriyor çünkü kutuplaştırıyor, şiddet sahneleri karşısında bir tür sersemlik oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.