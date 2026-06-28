Fransa'da paraşütçüleri taşıyan eğitim uçağı düştü: Kurtulan olmadı

Bölge Valisi Yves Seguy, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce hasar almış gibi göründüğünü ve ardından dik bir şekilde yere çakıldığını söyledi. Kazanın, bir alışveriş merkezinin yakınındaki yerleşim bölgesinde meydana geldiğini belirten Seguy, "Birkaç metre farkla çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi. Kaza sivil can kayıplarına da yol açabilirdi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel savcılık henüz açıklama yapmadı.

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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya