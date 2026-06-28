Fransa'da paraşütçüleri taşıyan eğitim uçağı düştü: Kurtulan olmadı
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında paraşüt eğitim uçağının düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Nancy yakınlarında meydana gelen kazada uçakta bulunan pilot ile 10 paraşütçünün tamamı yaşamını yitirirken, yetkililer uçağın düşmeden önce hasar almış olabileceğini değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Fransa'nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında paraşüt eğitimi uçağı düşmesi sonucu pilot dahil 11 kişi hayatını kaybetti.
- Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkan uçakta pilot ile birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçü bulunuyordu.
- Bölge Valisi Yves Seguy, uçağın düşmeden önce hasar almış gibi göründüğünü ve dik şekilde yere çakıldığını belirtti.
- Kaza bir alışveriş merkezinin yakınındaki yerleşim bölgesinde meydana geldi.
- Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği açıklandı.
Fransa'nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında paraşüt eğitiminde kullanılan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre kaza, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine'de meydana geldi.
Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yapan ve pilot ile birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü.
Kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.
Bölge Valisi Yves Seguy, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce hasar almış gibi göründüğünü ve ardından dik bir şekilde yere çakıldığını söyledi. Kazanın, bir alışveriş merkezinin yakınındaki yerleşim bölgesinde meydana geldiğini belirten Seguy, "Birkaç metre farkla çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi. Kaza sivil can kayıplarına da yol açabilirdi." ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel savcılık henüz açıklama yapmadı.