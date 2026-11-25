Fransa'da çevrim içi yayın yapan Mediapart gazetesinin haberine göre, ülkenin Chaumont kentindeki Gümrük Birliği bünyesinde çalışan memurlar, yıllardır meslektaşlarının sarf ettiği ırkçı söylemleri üstlerine bildirdi.

NAMAZLA ALAY ETTİLER

Ocak 2022 tarihli görüntü kayıtlarına göre, birlikte düzenlenen yemek sırasında Arap ve kurgusal karakter "Zorro" kıyafetleri giyen 3 memur, Müslümanları taklit ederek namazla alay etti.

Fransa'da namazla alay eden memur görevden uzaklaştırıldı. (Fotoğraf: AA)

Söz konusu memurlardan Patrick T, secdeden doğrulduktan sonra Nazi selamı yaparak, "Yaşasın Hitler" şeklinde bağırdı ve diğer meslektaşlarını da aynı hareketi yapmaya teşvik etti. Olay yerindeki memurlardan Jonathan B. de Nazi selamı yaparak gülerken, üçüncü memur Jerome B. başındaki bir kumaşla yüzünü örttü.

MEMURLUKTAN UZAKLAŞTIRILDI

Eylül 2024'te söz konusu Gümrük Birliğinin şefi olarak atanan Patrick T'nin Nazi selamı yaptığı ve gamalı haç resimli çoraplar giydiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Birlik bünyesinde yıllardır yaşanan bu olaylarla ilgili Mart ve Aralık 2025'te 2 ayrı idari soruşturma başlatıldı.

Patrick T, ocakta da Birlik şefliği görevinden alınırken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gümrük memurluğu görevinden biri tecilli olmak üzere toplam 2 yıl süreyle geçici uzaklaştırılmasına karar verildi.

Buna göre, söz konusu memur, fiilen 1 yıl boyunca görevinden uzaklaştırıldı ve bu sürenin ardından göreve iade edilebilecek. Jonathan B. ve Jerome B. hakkındaki disiplin süreci ise devam ediyor.