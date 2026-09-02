Trump'a anket şoku: Yüzde 70'i gidişattan gurur duymuyor

American University bünyesindeki Sine Institute of Policy & Politics'in araştırması 1031 genç Amerikalının katılımıyla gerçekleştirildi. Enstitünün 1 Eylül'de açıkladığı araştırma, gençlerin ülkenin geçmişi ile bugünü arasında belirgin bir ayrım yaptığını ortaya koydu.

ABD'de gençlerin ülkenin bugünü ve geleceğine ilişkin bakışını ölçen yeni anket yayımlandı. Sonuçlara göre 18-34 yaş grubundaki genç Amerikalıların büyük bölümü ülkenin mevcut durumundan ve gittiği yönden gurur duymuyor.

Ülkenin mevcut durumuna ilişkin soruda da benzer bir sonuç ortaya çıktı.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 70'i ABD'nin bir ülke olarak gittiği yönden gurur duymadığını söyledi. Buna karşılık gençlerin yüzde 30'u ülkenin gittiği yönden gurur duyduğunu belirtti.

Ankete katılan gençlerin yüzde 70'i ABD'nin gittiği yönden memnun olmadığını belirtti.

GEÇMİŞ SORULUNCA TABLO DEĞİŞTİ

Araştırmada ABD'nin geçmişine ilişkin sonuçlar ise bugüne ve gelecekteki yöne yönelik değerlendirmelerden ayrıştı.

Katılımcıların yüzde 59'u ABD'nin geçmişteki halinden gurur duyduğunu belirtirken yüzde 41'i bu görüşe katılmadı. Böylece gençlerin çoğunluğu ülkenin geçmişine olumlu bakmasına rağmen bugünkü durumuna ve gittiği yöne ilişkin daha olumsuz bir tutum ortaya koydu.

Sine Institute'un araştırmaya ilişkin açıklamasında da genç Amerikalıların ülkenin geçmişinden genel olarak gurur duyarken bugünkü durumuna ilişkin daha karamsar olduğu belirtildi. Katılımcıların önemli bölümünün 2026'daki ABD'yi tanımlarken "bölünmüş", "kutuplaşmış" ve "kaotik" gibi ifadeleri tercih ettiği aktarıldı.