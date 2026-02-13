Portekiz’den 13 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Devletler algoritmalara karşı savaş açtı
Portekiz’de çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama getiren yasa tasarısı meclisten geçerek komisyona sevk edildi. Düzenleme, 13 yaş altına tam yasak öngörürken, 13-16 yaş grubunda erişimi ebeveyn ya da sınıf öğretmeni onayı ve dijital yaş doğrulama şartına bağlıyor. Çocukları dijital risklerden korumaya yönelik benzer adımlar Türkiye ve İspanya’da da gündemde.
Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin tartışmalar dünya genelinde artarken, birçok ülke gençleri korumaya yönelik yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle yaş doğrulama sistemleri, erişim kısıtlamaları ve platformlara yönelik yaptırımlar, devletlerin gündemindeki başlıca başlıklar arasında yer alıyor.
Bu çerçevede Avrupa'da dikkat çeken son adım Portekiz'den geldi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından hazırlanan sosyal medya yasa tasarısı, mecliste kabul edilerek komisyona gönderildi. Tasarıya göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş grubundaki kullanıcılar ise ancak ebeveyn ya da sınıf öğretmeni izniyle sosyal medya kullanabilecek.
PORTEKİZ'DE YAŞ SINIRI VE DİJİTAL ANAHTAR SİSTEMİ
Tasarı, genç kullanıcılar için zorunlu yaş doğrulaması öngören "dijital anahtar" sistemini de içeriyor. Buna göre platformlar, kullanıcıların yaşını doğrulamak amacıyla teknik önlemler almak zorunda kalacak. Kurallara uymayan şirketlere ise 2 milyon avroya kadar para cezası uygulanması planlanıyor.
Mecliste yapılan oylamada tasarı, Sosyalist Parti (PS), PAN ve Halk İçin Birlikte (JPP) partilerinin desteğiyle kabul edilirken, bazı partiler çekimser kaldı, ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim ise düzenlemeye karşı çıktı. Tasarı, komisyondaki değerlendirmelerin ardından yeniden genel kurulun onayına sunulacak.
TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI GÜNDEMDE
Benzer bir düzenleme hazırlığı Türkiye'de de yürütülüyor. Hazırlanan yeni yasa teklifine göre 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında kendi adlarına hesap açmasının engellenmesi planlanıyor. Düzenlemenin merkezinde, platformların kullanıcı yaşını doğrulamasını zorunlu kılacak kimlik doğrulama sistemi bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamasında, çocukların korunması, dezenformasyona karşı direnç ve siber egemenliğin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, teknoloji şirketlerinin algoritmalar üzerinden toplumları ve seçim süreçlerini etkileyebildiğine dikkat çekti.
İSPANYA'DAN TEKNOLOJİ OLİGARKLARINA UYARI
Avrupa'da benzer bir söylem İspanya cephesinden de geldi. Başbakan Pedro Sánchez, sosyal medyayı "Vahşi Batı'ya dönüşen bir alan" olarak tanımlayarak platformlara yönelik beş maddelik önlem paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sánchez, sosyal medya şirketlerine cezai sorumluluk getirilmesi gerektiğini savunurken, özellikle suç içerikleri, şiddet ve çocukların korunması konularında daha sert tedbirlerin alınacağını vurguladı.
KÜRESEL EĞİLİM: YAŞ DOĞRULAMA VE DAHA SIKI DENETİM
Portekiz'deki yeni yasa girişimi, Avrupa'da giderek güçlenen ortak bir yaklaşımın parçası olarak değerlendiriliyor. Çocuk ve gençlerin dijital ortamda karşılaştığı risklerin artması, hükümetleri yaş sınırlamaları, ebeveyn izni ve platformlara yönelik daha sert yaptırımlar içeren düzenlemelere yöneltiyor.
Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde sosyal medya platformlarının kullanıcı güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve yaş doğrulama gibi teknik uygulamaların yaygınlaşması bekleniyor.