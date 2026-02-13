Portekiz’den 13 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Devletler algoritmalara karşı savaş açtı

Tasarı, platformlara zorunlu yaş doğrulaması için "dijital anahtar" sistemi kurma ve uymayan şirketlere 2 milyon avroya kadar para cezası uygulama yükümlülüğü getiriyor.

Portekiz'de mecliste kabul edilen yasa tasarısı, 13 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklarken, 13-16 yaş aralığı için ebeveyn izni şartı getiriyor.

Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin tartışmalar dünya genelinde artarken, birçok ülke gençleri korumaya yönelik yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle yaş doğrulama sistemleri, erişim kısıtlamaları ve platformlara yönelik yaptırımlar, devletlerin gündemindeki başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

Bu çerçevede Avrupa'da dikkat çeken son adım Portekiz'den geldi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından hazırlanan sosyal medya yasa tasarısı, mecliste kabul edilerek komisyona gönderildi. Tasarıya göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş grubundaki kullanıcılar ise ancak ebeveyn ya da sınıf öğretmeni izniyle sosyal medya kullanabilecek.

PORTEKİZ'DE YAŞ SINIRI VE DİJİTAL ANAHTAR SİSTEMİ

Tasarı, genç kullanıcılar için zorunlu yaş doğrulaması öngören "dijital anahtar" sistemini de içeriyor. Buna göre platformlar, kullanıcıların yaşını doğrulamak amacıyla teknik önlemler almak zorunda kalacak. Kurallara uymayan şirketlere ise 2 milyon avroya kadar para cezası uygulanması planlanıyor.

Mecliste yapılan oylamada tasarı, Sosyalist Parti (PS), PAN ve Halk İçin Birlikte (JPP) partilerinin desteğiyle kabul edilirken, bazı partiler çekimser kaldı, ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim ise düzenlemeye karşı çıktı. Tasarı, komisyondaki değerlendirmelerin ardından yeniden genel kurulun onayına sunulacak.