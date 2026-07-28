İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli esir anlattı: Üzerimize ateş açıp vahşi köpekleri saldılar
İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esir Abdullah el-Keylani, Filistinli esirlerin eğitim ve tatbikat hedefi yapıldığını, üzerlerine ateş açıldığını ve vahşi köpeklerin salındığını söyledi. Keylani, yaralı esirlerin tedavi edilmediğini ve hapishanelerde aç bırakıldıklarını anlattı.
İsrail hapishanesinden dün serbest bırakılan Filistinli esir Abdullah el-Keylani, işgalci İsrail askerlerinin Filistinli esirlerin üzerine eğitim amacıyla ateş açtığını, vahşi köpekleri üzerlerine salarak tatbikat yaptığını söyledi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen Keylani, İsrail hapishanesinde kendisinin ve diğer Filistinli esirlerin maruz kaldığı işkenceyi anlattı.
GAZZE'DE ESİR ALINDI, SDE TEİMAN'A GÖTÜRÜLDÜ
Keylani, 2024'ün son ayında Gazze'deki Selahaddin Caddesi'nde İsrail askerleri tarafından esir alındığını, ardından Necef'teki Sde Teiman Askeri Hapishanesi'ne götürüldüğünü belirtti.
Esir tutulduğu süre boyunca ağır işkenceye maruz kaldığını anlatan Keylani, "Beni hapishaneden uzak bir yere götürüp bağlıyorlardı. Üzerimize vahşi köpekler salıyor ve eğitim yapıyorlardı." ifadelerini kullandı.
ESİRLER AÇ BIRAKILDI, YARALARI TEDAVİ EDİLMEDİ
Filistinli esirlere hapishanede yiyecek verilmediğini aktaran Keylani, kendi yaralarının da bilinmesine rağmen tedavi edilmediğini söyledi.
Keylani, hapishanede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Dün hapisten çıktım. Eski bir mahkumdum ve hapishanede tekrar vuruldum. Orada işkence görüyorduk. Uzun süredir devam eden bir yaram var ve bunu biliyorlardı. Bana hiçbir tedavi imkanı sağlamadılar ve üzerimize vahşi köpekler salarak köpekleri eğittiler."
FİLİSTİNLİ ESİRLER TATBİKAT HEDEFİ YAPILDI
İsrail hapishanelerinde yaralı esirlere dahi tedavi uygulanmadığını ve ilaç verilmediğini belirten Keylani, tıbbi ihmal nedeniyle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Keylani, "Poligonlarda bize ateş ediyorlardı ve hapishanede esir kardeşlerimizin üzerine tatbikat için ateş açıyorlardı." dedi.
İSRAİL HAPİSHANELERİNDE İŞKENCE VE AÇ BIRAKMA SÜRÜYOR
İsrail, zaman zaman Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilerden sınırlı sayıdaki grupları serbest bırakıyor.
Filistinli insan hakları kuruluşlarının raporları ve serbest bırakılan esirlerin ifadeleri, İsrail hapishaneleri ile gözaltı merkezlerinde işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve kötü muamelenin sürdüğünü ortaya koyuyor.
9 BİN 600'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ESİR TUTULUYOR
Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor.
Yayımlanan raporlarda, Filistinli esirlerin işkence, tıbbi ihmal ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.
ATEŞKESE RAĞMEN GÖZALTILAR VE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlar ve özel operasyonlarla Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.
İsrail ordusunun bu saldırılarında yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 173 bini aşkın kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı veya ağır hasar gördü.