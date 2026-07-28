İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli esir anlattı: Üzerimize ateş açıp vahşi köpekleri saldılar

ESİRLER AÇ BIRAKILDI, YARALARI TEDAVİ EDİLMEDİ

Filistinli esirlere hapishanede yiyecek verilmediğini aktaran Keylani, kendi yaralarının da bilinmesine rağmen tedavi edilmediğini söyledi.

Keylani, hapishanede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Dün hapisten çıktım. Eski bir mahkumdum ve hapishanede tekrar vuruldum. Orada işkence görüyorduk. Uzun süredir devam eden bir yaram var ve bunu biliyorlardı. Bana hiçbir tedavi imkanı sağlamadılar ve üzerimize vahşi köpekler salarak köpekleri eğittiler."