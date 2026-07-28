ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye geldi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ile Zelenskiy arasındaki basına kapalı görüşme, yerel saatle 09.47'de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

ZELENSKİY'DEN, "VERİMLİ" BİR GÖRÜŞME NİTELEMESİ

Öte yandan Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'la "verimli" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Zelenskiy, açıklamasında, "Başkanla, Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, Graham için Trump'a taziyelerini sunduğunu ifade etti.