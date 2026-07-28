Beyaz Saray'da kaossuz 1 saatlik temas: Trump, Zelenskiy ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirmek ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gitti. Yaklaşık 1 saat süren Beyaz Saray zirvesi, iki lider arasında bu kez gerginlik yaşanmadan tamamlandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye geldi.
BEYAZ SARAY'DA KAOSSUZ 1 SAATLİK GÖRÜŞME
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ile Zelenskiy arasındaki basına kapalı görüşme, yerel saatle 09.47'de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.
ZELENSKİY'DEN, "VERİMLİ" BİR GÖRÜŞME NİTELEMESİ
Öte yandan Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'la "verimli" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Zelenskiy, açıklamasında, "Başkanla, Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, Graham için Trump'a taziyelerini sunduğunu ifade etti.
GRAHAM'IN CENAZE TÖRENİNE DE KATILACAK
Zelenskiy açıklamasında, Ukrayna adına Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını da belirtti.
TRUMP'IN TUTUMUNUN OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİĞİ İDDİASI
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump bir yılı aşkın süre boyunca özel görüşmelerinde Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini savunurken, son dönemde Zelenskiy'nin Rusya topraklarına uzanan saldırılar karşısındaki tutumundan etkilendi.
Trump'ın özellikle Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) kapasitesine ve Rus saldırılarına karşı geliştirdiği savunma kabiliyetine hayranlık duyduğunu iddia eden kaynaklar, Trump'ın Kiev yönetiminin İran yapımı Şahid dronlarına karşı geliştirdiği savunma yöntemlerinden etkilendiğini ifade etti.
Kaynaklar ayrıca Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik değerlendirmelerinin de değişmeye başladığını ileri sürdü.
Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." diye konuşmuştu.