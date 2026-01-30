Fed için kritik gün: Trump adayını açıklıyor
ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların merakla beklediği Fed başkan adayını bugün duyuracağını açıkladı. Trump'ın tehdit ettiği mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti.
Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
YENİ FED ADAYINI DUYURACAK
Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.
Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.
Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.
Trump'ın tehdit ettiği mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.