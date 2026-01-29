Trump Powell’a "moron" dedi tehdit etti: "Faizleri şimdi düşür"
ABD Başkanı Donald Trump, faizleri sabit tutma kararı alan Fed Başkanı Jerome Powell’ı Truth Social üzerinden resmen tehdit etti. Powell’ı ülke güvenliğine zarar vermekle suçlayan ve açıkça "moron" diyen Trump, gümrük vergilerinden gelen devasa gelirle ABD’nin dünyadaki en düşük faizi ödemesi gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararına tepki gösterdi.
FED'E TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı'nı açıkça tehdit etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Jerome 'Çok Geç' Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir nedeni olmamasına rağmen faiz indirimine gitmeyi bir kez daha reddetti.
Ülkemize ve Ulusal Güvenliğimize zarar veriyor.
Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul etmişken şu anda çok daha düşük bir faiz oranına sahip olmalıydık.
Tamamen gereksiz ve lüzumsuz FAİZ GİDERİ ile Amerika'ya yılda Yüz Milyarlarca Dolara mal oluyor.
Gümrük Vergileri nedeniyle ülkemize akan muazzam miktardaki para sayesinde, DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEDEN DAHA DÜŞÜK BİR FAİZ ORANI ödüyor olmalıydık.
Bu ülkelerin çoğu, yalnızca ABD onlara izin verdiği için zarif, sağlam ve birinci sınıf olarak görülen düşük faizli para makineleridir.
Onlara uygulanan Gümrük Vergileri bize MİLYARLARCA DOLAR kazandırırken bu ülkelerin çoğu güzel ve eskiden suistimal edilmiş ülkemizle olan ticaret fazlalarını, çok daha küçülmüş olsa da korumaya devam ediyor.
Başka bir deyişle, dünyanın her yerindeki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve nazik davrandım.
Kalemin tek bir hareketiyle ABD'ye MİLYARLARCA DOLAR daha gelebilir ve bu ülkeler parayı Amerika'nın sırtından değil, eski usul yollarla kazanmaya geri dönmek zorunda kalırlar.
Umarım hepsi, birçoğu takdir etmese de büyük ülkemizin onlar için neler yaptığını anlıyordur.
Fed faiz oranlarını hemen, ŞİMDİ önemli ölçüde düşürmeli!
Gümrük Vergileri Amerika'yı yeniden güçlü ve kudretli kıldı, diğer tüm uluslardan çok daha güçlü ve daha kudretli. Hem finansal hem de diğer açılardan bu güçle orantılı olarak, DÜNYADAKİ DİĞER TÜM ÜLKELERDEN DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANLARI ÖDEMELİYİZ!"