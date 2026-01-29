Trump Powell’a "moron" dedi tehdit etti: "Faizleri şimdi düşür"

ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararına tepki gösterdi.

Trump, Fotoğraflar Reuters'tan alınmıştır

FED'E TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı'nı açıkça tehdit etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Jerome 'Çok Geç' Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir nedeni olmamasına rağmen faiz indirimine gitmeyi bir kez daha reddetti.

Ülkemize ve Ulusal Güvenliğimize zarar veriyor.

Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul etmişken şu anda çok daha düşük bir faiz oranına sahip olmalıydık.

Tamamen gereksiz ve lüzumsuz FAİZ GİDERİ ile Amerika'ya yılda Yüz Milyarlarca Dolara mal oluyor.

Gümrük Vergileri nedeniyle ülkemize akan muazzam miktardaki para sayesinde, DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEDEN DAHA DÜŞÜK BİR FAİZ ORANI ödüyor olmalıydık.