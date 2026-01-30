PODCAST CANLI YAYIN

Fed için kritik gün: Trump adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların merakla beklediği Fed başkan adayını duyurdu. Trump'ın tehdit ettiği mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor. ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi açıkladı.

Kevin Warsh, Reuters

ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Fed Başkanı Powell, Fotoğraflar Reuters'tan alınmıştır

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını vermişti.

Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Trump'ın tehdit ettiği mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

