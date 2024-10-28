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Eski İsrail Başbakan Yair Lapid açık açık söyledi! Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortaklarına rüşvet verdiğini söyledi. Lapid, "Netanyahu, savaşa asker gönderirken, siyasi olarak ayakta kalabilmek için koalisyon ortaklarına rüşvet veriyor" ifadeleriyle sert eleştirilerde bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:15 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 21:06
Eski İsrail Başbakan Yair Lapid açık açık söyledi! Netanyahu’dan siyasi rüşvet skandalı

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İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koalisyon ortaklarına "rüşvet vermekle" suçladı.

Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı (AA)Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı (AA)

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Meclisi'nin (Knesset) yasama çalışmalarına yeniden başlaması sonrasında dindar Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'de Hamas'ın elinde halen kadın askerler varken, İsrail hükümeti (askerden) kaçma yasasına destek veriyor." ifadelerini paylaşan Lapid, yasa tasarısına tepki gösterdi.

Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı (AA)Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı (AA)

Lapid, Netanyahu hükümetini "vatanseverlere ihanet etmekle" suçlayarak, "Bu utanç verici yasaya karşı mücadele edeceğiz." şeklinde tepki gösterdi.

Dindar Yahudilerin askerlikten muaf tutulması konusunda Lapid, "Netanyahu, savaşa asker gönderirken, siyasi olarak ayakta kalabilmek için koalisyon ortaklarına rüşvet veriyor." ifadeleriyle hükümeti eleştirdi.İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da yasa tasarısının "milletin birliğine ve gücüne zarar verdiğini" belirterek, Netanyahu hükümetinden "(askerlikten) kaçma yasasını iptal etmesini" istedi.

Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı (AA)Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı (AA)

Liberman, İsrail'de yaşayan herkesin 18 yaşında zorunlu askerlik yapması için bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

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