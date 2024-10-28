Eski İsrail Başbakan Yair Lapid açık açık söyledi! Netanyahu’dan siyasi rüşvet skandalı

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid , Başbakan Binyamin Netanyahu 'yu koalisyon ortaklarına "rüşvet vermekle" suçladı.

Netanyahu'dan siyasi rüşvet skandalı (AA)



Lapid, Netanyahu hükümetini "vatanseverlere ihanet etmekle" suçlayarak, "Bu utanç verici yasaya karşı mücadele edeceğiz." şeklinde tepki gösterdi.

Dindar Yahudilerin askerlikten muaf tutulması konusunda Lapid, "Netanyahu, savaşa asker gönderirken, siyasi olarak ayakta kalabilmek için koalisyon ortaklarına rüşvet veriyor." ifadeleriyle hükümeti eleştirdi.İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da yasa tasarısının "milletin birliğine ve gücüne zarar verdiğini" belirterek, Netanyahu hükümetinden "(askerlikten) kaçma yasasını iptal etmesini" istedi.