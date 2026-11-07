Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesinin ardından konuşan Shapiro, İsrail'in ABD'de yaşadığı itibar kaybının liderlik ve politika değişikliği olmadan giderilemeyeceğini savundu.

Shapiro, "Sorun şu ki İsrail'de Netanyahu liderliğindeki bir hükümet olduğu sürece Demokrat Parti'den hiç kimse ilişkileri yeniden başlatmaya yanaşmayacaktır. Netanyahu tüm Demokratlar için toksik bir isim ve onlar şu an Kongre'de ezici bir çoğunluğa sahip." ifadelerini kullandı.

Demokratların Netanyahu liderliğindeki bir hükümetle ilişkileri yeniden başlatmaya yanaşmayacağını belirten Shapiro, İsrail Başbakanının Kongre'de çoğunluğu kazanan parti açısından kabul görmeyen bir isme dönüştüğünü söyledi.

Trump’ın yardım kararı sonrası Shapiro’dan Netanyahu’ya sert sözler. (Foto: AA)

İRAN SAVAŞININ AĞIR FATURASI CUMHURİYETÇİLERİ DE RAHATSIZ ETTİ

Netanyahu'nun Washington'daki sorununun Demokratlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Shapiro, Cumhuriyetçilerin de İsrail Başbakanını ABD kamuoyunun desteklemediği İran savaşıyla giderek daha fazla özdeşleştirdiğini kaydetti.

Savaşın ekonomik yüküne yönelik tepkiye dikkat çeken Shapiro, şöyle konuştu:

"Netanyahu'nun Cumhuriyetçiler kanadında da sorunu var. Kendisi İran'a karşı yürütülen savaşla özdeşleşmiş durumda. Amerikalılar bu savaştan ve beraberinde getirdiği devasa maliyetlerden nefret ediyor."

Shapiro, İsrail'in ABD'deki itibar kaybını durdurabilmesi için yeni bir siyasi kadroya ve söyleme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Netanyahu'nun beraberinde getirdiği yükü taşımayan yeni isimler ve yeni bir söylem olmaksızın İsrail'in ABD'deki itibar kaybını durdurabileceğini düşünmüyorum." dedi.