Eski ABD Büyükelçisi Shapiro’dan Netanyahu’ya tepki: Washington’da artık toksik bir figür!
ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Shapiro, Netanyahu yönetiminin Washington ile ilişkilerin önünde engel oluşturduğunu belirtti. Demokratların Netanyahu ile çalışmak istemediğini, Cumhuriyetçilerin ise İsrail Başbakanını İran savaşının ağır maliyetiyle özdeşleştirdiğini söyleyen Shapiro, İsrail’e Amerikan yardımının sona ermesini kaçınılmaz gördüğünü ifade etti.
Yedioth Ahronoth gazetesine röportaj veren ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Shapiro, 3 Kasım'daki ABD ara seçimlerinin ardından Washington-Tel Aviv ilişkilerini değerlendirdi.
Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesinin ardından konuşan Shapiro, İsrail'in ABD'de yaşadığı itibar kaybının liderlik ve politika değişikliği olmadan giderilemeyeceğini savundu.
NETANYAHU'NUN SİYASETİ WASHINGTON'DA İLİŞKİLERİN ÖNÜNÜ TIKADI
Demokratların Netanyahu liderliğindeki bir hükümetle ilişkileri yeniden başlatmaya yanaşmayacağını belirten Shapiro, İsrail Başbakanının Kongre'de çoğunluğu kazanan parti açısından kabul görmeyen bir isme dönüştüğünü söyledi.
Shapiro, "Sorun şu ki İsrail'de Netanyahu liderliğindeki bir hükümet olduğu sürece Demokrat Parti'den hiç kimse ilişkileri yeniden başlatmaya yanaşmayacaktır. Netanyahu tüm Demokratlar için toksik bir isim ve onlar şu an Kongre'de ezici bir çoğunluğa sahip." ifadelerini kullandı.
İRAN SAVAŞININ AĞIR FATURASI CUMHURİYETÇİLERİ DE RAHATSIZ ETTİ
Netanyahu'nun Washington'daki sorununun Demokratlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Shapiro, Cumhuriyetçilerin de İsrail Başbakanını ABD kamuoyunun desteklemediği İran savaşıyla giderek daha fazla özdeşleştirdiğini kaydetti.
Savaşın ekonomik yüküne yönelik tepkiye dikkat çeken Shapiro, şöyle konuştu:
"Netanyahu'nun Cumhuriyetçiler kanadında da sorunu var. Kendisi İran'a karşı yürütülen savaşla özdeşleşmiş durumda. Amerikalılar bu savaştan ve beraberinde getirdiği devasa maliyetlerden nefret ediyor."
Shapiro, İsrail'in ABD'deki itibar kaybını durdurabilmesi için yeni bir siyasi kadroya ve söyleme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Netanyahu'nun beraberinde getirdiği yükü taşımayan yeni isimler ve yeni bir söylem olmaksızın İsrail'in ABD'deki itibar kaybını durdurabileceğini düşünmüyorum." dedi.
4 MİLYAR DOLARLIK YARDIMDA TARTIŞMA TAKVİME KALDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik 4 milyar dolarlık yardımı durdurma kararını da değerlendiren Shapiro, kesin takvimden bağımsız olarak yardımın sona ermesini kaçınılmaz gördüğünü söyledi.
İsrail'de şaşkınlıkla karşılandığı belirtilen karara ilişkin Shapiro, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Herkes, İsrail'e yapılan yardımın ister hemen ister bir yıl içinde ister birkaç yıl içinde olsun sona ereceği konusunda hemfikir. İsrail gerekli ayarlamaları yapacak ve ihtiyaç duyduğu şeyleri temin etmek için kendi bütçesini kullanacak; İsrail'e satış yapan Amerikan şirketleri de bu duruma ayak uydurmak zorunda kalacak."
AMERİKAN SİLAHLARINA ERİŞİMDE İSRAİL'İN POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Shapiro, İsrail'in bundan sonraki süreçte ABD'den silah satın almaya devam etmek istemesi halinde Amerikan yasalarının izin verdiği sınırlar içinde hareket edeceğini belirtti.
Silah satışlarına getirilebilecek kısıtlamaların İsrail'in siyasi liderliğine ve izleyeceği politikalara bağlı olabileceğine işaret eden Shapiro, bu kısıtlamaların amacının Amerikan yapımı silahların ABD yasalarına, değerlerine veya çıkarlarına aykırı biçimde kullanılmasını önlemek olacağını söyledi.
Shapiro, "Amerika Birleşik Devletleri'nin onaylamadığı şeylerin yaşanmadığından nasıl emin olabiliriz? Amerikan değerlerini, çıkarlarını ve yasalarını nasıl koruruz? Buradaki temel amaç masum sivillerin öldürülmesini engellemektir." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'NUN GİTMESİ YETMEYECEK, İŞGAL POLİTİKALARI DA DEĞİŞMELİ
İsrail'de Netanyahu'suz yeni bir hükümet kurulmasının Washington ile ilişkilerin onarılması yolunda en önemli ilk adım olacağını söyleyen Shapiro, hükümet değişikliğinin tek başına yeterli olmayacağını vurguladı.
Shapiro, ilişkilerin düzelmesi için İsrail'in politikalarında köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine karşı önlem alınması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine son verilmesi gerektiğini kaydetti.
Demokratlar arasında Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı ABD'nin baskı uygulaması yönünde görüş birliği bulunduğunu ifade eden Shapiro, temel meselenin Washington'un elindeki nüfuzu nasıl kullanacağı olduğunu söyledi.