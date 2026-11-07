Gazze'deki hükümet, bölgede etkili olan şiddetli yağışların sürdüğü 12 saat içinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 70 bin çadırın su altında kaldığını ve yaklaşık 3 milyon dolarlık maddi zararın oluştuğunu bildirdi. Gazze'de çadırları su bastı Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Gazze. Fotoğraf: AA 70 BİN ÇADIR SULAR ALTINDA KALDI Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan onlarca binanın da çökme riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının bu riski artırdığı kaydedildi.