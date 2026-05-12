Esad rejiminin üst düzey ismi Caez Hammud el-Musa yakalandı
Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Tümgeneral Pilot Caez Hammud el-Musa’nın düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen baskında gözaltına alınan el-Musa’nın, güvenlik güçlerince sorgulanmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği bildirildi.
Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejim döneminde üst düzey askeri görevlerde bulunan Tümgeneral Pilot Caez Hammud el-Musa'nın yakalandığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyon kapsamında el-Musa'nın gözaltına alındığı bildirildi.
ESKİ REJİMİN HAVA KUVVETLERİNDE KRİTİK GÖREV
Suriye İçişleri Bakanlığı açıklamasında, el-Musa'nın eski rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi.
El-Musa'nın, Suriye iç savaşı sırasında sivillere yönelik şiddetli bastırma operasyonlarında yer aldığı ve yaptırım listesinde bulunduğu belirtildi.
HASEKE VALİLİĞİ VE 20. TÜMEN KOMUTANLIĞI DETAYI
Caez Hammud el-Musa'nın geçmişte Haseke valiliği ve 20. Tümen Komutanlığı görevlerinde de bulunmuştu.
El-Musa'nın yakalanması, Suriye'de devrik rejim döneminde üst düzey görevlerde bulunan isimlere yönelik yürütülen güvenlik operasyonlarının yeni halkası olarak değerlendirildi.
YENİ YÖNETİM ESKİ REJİM MENSUPLARININ PEŞİNDE
Yeni Suriye yönetimi, güvenlik durumunu kontrol altına almak ve 2011-2024 yılları arasındaki süreçte sivillere karşı işlenen ihlallere karışmakla suçlanan eski rejim mensuplarının peşinde.
8 Aralık 2024'te, mevcut Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara önderliğindeki Suriyeli muhalif güçler, Beşşar Esad'in 2000-2024 yılları arasındaki yönetimini devirmişti.