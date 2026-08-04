Ermenistan'da yeni dönem! Paşinyan'ın kabinesi onaylandı

Ermenistan'da yeni dönem resmen başladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından oluşturulan ülkenin yeni kabinesini onayladı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsilcisi görevini yürüten Ruben Rubinyan oldu.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Savunma Bakanı Suren Papikyan, İçişleri Bakanı Arpine Sargsyan, Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan ve Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan gibi isimler kabinedeki yerlerini korudu.

Ülkedeki yeni kabinede büyük değişiklik olmazken daha önce görevine devam etmeyeceğini açıklayan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan'ın yerine Davit Tadevosyan göreve getirildi.

Armenpress'in haberine göre, Haçaturyan, seçimlerden galip ayrılan Paşinyan'ın yeni kabinesine onay verdi.

Nikol Paşinyan, Fotoğraflar

SEÇİMİ PAŞİNYAN KAZANDI

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlere, ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una tekabül eden 1 milyon 476 bin 769 kişi katılmıştı.

Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda bir dönem daha çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etmişti.

Parlamentoya girmeyi başaran diğer iki parti, oyların yüzde 23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı olmuştu.

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